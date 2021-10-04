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Так і хоче виглянути з-під шортиків: Нікітюк в топі-сітці зарядила звабливою мотивацією

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Понеділок 04 жовтня 2021 17:38
Так і хоче виглянути з-під шортиків: Нікітюк в топі-сітці зарядила звабливою мотивацією Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк зі шкільних років зі спортом на "ти". Вона професійно займалася плаванням і прекрасно знає, що таке спортивний дух, дисципліна і витримка. Ведуча може похвалитися хорошим здоров'ям і стрункими формами. А фірмове почуття гумору - це окремий пункт, за який її так люблять фани.

Леді Ле вирішила побажати шанувальникам гарного ранку понеділка і зробити їх пробудження більш приємним, запостивши в Instagram одночасно мотиваційне і спокусливе фото зі спортзалу.

Ведуча одягла короткі спортивні шорти смарагдового відтінку і зручний топ-сітку. Вона завбачливо зібрала волосся ззаду. Леся позує в боксерських рукавичках біля груші, спершись об неї.

"Бігом всі на тренування! Бо целюліт так і хоче з-під шортиків виглядати. Я от сплю ще насправді, то вчорашня фотка. Але те, що мені дуже цікаво, хто з вас яким спортом займається - це факт", - написала мотиваційний пост з гумором Леді Ле.

Так і хоче виглянути з-під шортиків: Нікітюк в топі-сітці зарядила звабливою мотивацією

Леся Нікітюк показала гаряче фото зі спортзалу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники ведучої кинулися ділитися з нею своїми спортивними досягненнями і улюбленим активностями, а попутно обсипали компліментами. "Сексі", - не встояла перед спортивною ведучою Санта Дімопулос.

  • Гаряченька
  • Шортики бомба
  • Ого, яка миленька. Ти просто неперевершено виглядаєш
  • Красива
  • Завжди приємно приходить в спортзал, де є такі красуні
  • Ти найкраща
  • Дівчатка рулять

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк у шкіряному міні похвалилася стильним міським образом. Вона підкреслила талію широким шкіряним поясом іменитого бренду.

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Леся Нікітюк
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