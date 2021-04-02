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Хочеться кричати: Аліна Гросу відверто розповіла про пластику

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 16:43
Хочеться кричати: Аліна Гросу відверто розповіла про пластику Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Українська співачка Аліна Гросу зізналася, що дуже втомилася від вічних підозр і звинувачень в тому, що вона робила пластичні операції. Артистка постаралася поставити крапку в цьому питанні і заявила, що ніколи не міняла свою зовнішність хірургічним шляхом.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Аліна зазначила, що їй прикро часто чути подібні питання і вона навіть готова пройти детектор брехні, щоб її раз і назавжди залишили в спокої. За словами співачки, у неї все натуральне і дісталося їй від природи.

"Дістало настільки, що хотілося б навіть на детекторі брехні вже відповісти. Ніж мого обличчя, грудей, фігури ніколи не торкався. Мені прикро і хочеться кричати, що я цього не робила. Взагалі пластику не особливо розумію. Я народилася з маленьким носом, всі це бачили, мені в дитинстві постійно про це говорили. Мабуть, коли я якийсь період часу була відсутня, всі про це забули. Ніс у мене завжди був дрібний", - запевнила Гросу.

Хочеться кричати: Аліна Гросу відверто розповіла про пластику

Інші частини тіла вона теж ніяк не змінювала.

"Що стосується грудей, в мої 13 років вони були більше, і мене це трохи засмучує. У мене щічки були, вони і зараз є, але трохи здулися, хоча ніяких зубів або грудки Біша я собі не видаляла. Я той ще панікер! Та й до лікарів побоююся ходити, це для мене якесь пекло. Але якщо судити з коментарів, вже все собі вирізала", - розповіла артистка.

Також Аліна припустила, що, можливо на її зовнішньому вигляді відбивається обробка її фотографій:

"Але це не моя заслуга, за цим стежить команда людей, мабуть, вони хотіли зробити мене більш ідеальною для аудиторії. Але я не така. Бувають моменти, коли худну, і в мене більше виділяються вилиці. А якщо на фотосесії перебуваю під правильним кутом, обличчя взагалі овальне, не кругленьке. Скульптурування багато вирішує – воно допомагає виділити вилиці, зробити тонше ніс", – пояснила Гросу.

Хочеться кричати: Аліна Гросу відверто розповіла про пластику

Аліна Гросу пишається своєю натуральною красою і не планує робити пластику (фото: instagram.com/alina_grosu)

Раніше Аліна Гросу назвала одну з причин швидкого розлучення з чоловіком Олександром Комковим.

Пізніше Гросу почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським. Пара також обмінялася однаковими кільцями. За словами співачки, ці кільця стали оригінальним подарунком Полянському на день народження.

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