Не хочу красиво старіти: Анна Сєдокова пояснила, чому робить "уколи краси"

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе в Росії, відверто висловилася про старіння і "уколи краси". 38-річна артистка зізналася, що вона не хоче старіти природно і вважає за краще вдаватися до послуг косметології, щоб приховати вікові зміни.

На подібні роздуми Анну наштовхнула фотографія двох голлівудських актрис, які відмовилися від будь-яких маніпуляцій з обличчям для запобігання старіння, і Сєдокова зазначила, що їй потрібна була сміливість, щоб заявити про це.

"Я не хочу красиво старіти. Пробачте. По дорозі до косметолога побачила нове фото Кемерон Діаз і Дрю Беррімор. І я зараз наберуся духу і все ж це напишу. Обличчя Кемерон, її очі і лоб, все було в .. зморшках. Фух, сказала. Прочитала кілька статей на тему того, що вона відмовилася від ін'єкцій і не хоче виглядати як в молодості. Подумала, наскільки потрібно бути впевненою в собі, щоб прийняти таке рішення. Я нею захоплююся. Вона прекрасна! Є і буде. Але це ж неймовірно складно", - написала співачка.

Анна Сєдокова не хоче виглядати, як Кемерон Діас (фото: instagram.com/annasedokova)

Виконавиця зазначила, що її постійно порівнюють з тим, як вона виглядала 10 або навіть більше років тому, проте неможливо виглядати так само добре без різних процедур.

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"Ви уявляєте, вона щодня зустрічає людей, які її постійно порівнюють з версією 2000 року. Адже фільми так просто взяти і переглянути зараз. А ось молодість не переглянеш. Але я до чого все це. Іноді люди кричать на мою адресу: а раніше було краще! Ось я вас пам'ятаю в 2002 році, ви була така лапочка, вся натуральна і природна. У 2002 мені було 20. А зараз ні. І я не хочу приймати мої зморшки, як частину себе. Не хочу приймати свій жирок на бочках. Не хочу приймати свої погані звички. Я хочу їх виправити. І так, я роблю уколи краси і мені не соромно", - заявила Сєдокова.

Анна Сєдокова регулярно робить уколи краси у косметолога (фото: instagram.com/annasedokova)

За словами зірки, вона буде щаслива, коли в черговий раз відправиться до косметолога, але не тому, що боїться старості.

"І хоча про це не прийнято говорити, я зараз поїду до косметолога і буду щаслива. Вже вибачте мене за мою ненатуральність. Туш для очей теж не Бог створив. І не тому, що я боюся старості. Я не з полохливих. Просто я не люблю свої зморшки і маю право їх не любити! А жінки мають право бути будь-якими. І чоловіки до речі теж. І чесно сказати, з ботоксом мені набагато легше себе приймати такою, яка я є", - зізналася Анна.