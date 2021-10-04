Не хочу будувати стосунки з "куркою": учасник "Холостячки 2" зробив різку заяву

У п'ятницю, 1 жовтня, глядачі найромантичнішого реаліті країни "Холостячка 2" змогли подивитися третій випуск проекту і простежити за розвитком відносин Злати Огнєвіч і потенційних претендентів на її серце. Побачення і випробування допомогли артистці визначитися, хто залишиться на шоу , а хто покине його. Щасливчиком, який отримав право на індивідуальне побачення зі Златою, став бізнесмен Андрій Задворний. Він приготував для зірки екстремальне катання на мотоциклах. У співачки не все виходило, не обійшлося без падінь, але вона "приручила" сталевого коня. Після екстриму парочку чекав інтерактив з питаннями, який допоміг молодим людям краще пізнати один одного. Правда, після побачення бутоньєрку чоловік не отримав - Злата вважала його поведінку самовпевненою і недбалою. Але вже на церемонії троянд Андрій удостоївся квітики.

Він згадав, як в анонсі побачення зі співачкою глядачі змогли помітити, що він нібито назвав її куркою.

Андрій зізнався - він завжди залишається собою (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Коли Злата театрально демонстративно поскаржилася на складне побачення-випробування, Андрій звернувся до неї: "Це ти зараз курку включила?". На бекстейджі він уточнив: "Вона не вела себе як курка, вона прикололася!". Чоловік поспішив розповісти, чому він любить міцне слівце.

Андрій пояснив, що в компанії його друзів не прийнято ображатися на слова і вирази. Вони звикли багато жартувати, підколюючи один одного, іноді дуже жорстко, якщо дивитися з боку.

"Мої друзі взагалі знають, що ображатися на те, що я кажу, немає ніякого сенсу, тому що в цьому немає злоби, лише бажання підколювати і веселитися", - зазначив Задворний.

"Я теж тестую її, роблячи певні вкиди і дивлячись на її реакцію" - висловився Андрій про Злату (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Далі Андрій зважився на сміливу заяву про Злату Огнєвіч і свою тактику на проекті.

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"Якщо ви думаєте що в цьому проекті вибирає тільки Злата - ви помиляєтеся, я теж вирішую: підходить мені ця дівчина чи ні, я теж тестую її, роблячи певні вкиди і дивлячись на її реакцію. Я не хочу і не буду будувати стосунки з "куркою", - заявив бізнесмен.

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Андрій зізнався, що на побаченні для нього було важливо залишатися собою.

"Це не запорука "успішного збереження своєї туші в проекті", це запорука правильного обміну враженнями один про одного, що б визначити, чи класно нам разом, а чи можемо ми взагалі бути разом", - пояснив він.



⠀Андрій запевнив - він не лицемірить на проекті і в житті (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Підприємець запевнив: він - не принц на білому коні і "не намагається корчити його з себе", зате він не здатний на лицемірство і лукавство.

"Я простий хлопець, з маленького містечка на Кіровоградщині, за словом в кишеню не лізу, вмію любити, дружити, цінувати, моя душа нарозхрист, якщо комусь не подобається - проходь повз. Зате зі мною можна бути впевненим, що через місяць-два-три мої манери не зникнуть опівночі з боєм курантів, моє ставлення не обернеться в гарбуз, а я з вершника не перетворюся на щура", - підсумував свою емоційну промову Андрій.