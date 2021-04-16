Так і ходи: Надя Дорофєєва в трусиках блиснула пружними сідницями
Екс-солістка групи "Время и Стекло" та тренер шоу "Голос країни-11" Надя Дорофєєва завела мережу жарким фото, а також поскаржилася на знайому багатьом дівчатам проблему.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася знімком, на якому засвітила пружні сідниці і довгі ніжки.
Кадр зроблений в гардеробній вдома у співачки та її чоловіка Володимира Дантеса. Надя риється в комоді з одягом, при цьому на ній лише білі трусики, такого ж кольору гольфи і короткий лонгслив.
Пікантний наряд і поза зірки підкреслюють її струнку фігурку і апетитну попу.
"Нічого вдягти", - жартівливо прокоментувала фото Дорофєєва.
Надя Дорофєєва засвітила пружні сідниці на спекотному фото (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Одним з перших відреагував її чоловік.
"Іди так, благаю", - написав у коментарях під фото Дантес.
Багато підписників погодилися з ним і закликали Надю ходити в такому вигляді, а також захопилися її фігурою.
- Проблема кожної дівчинки. Речі є, але надіти нічого немає
- Можна і не одягатися
- У цієї білочки чіткий горіх
- Мій Настрій кожен день
- Йди так
- Як життєво
- Скромниця
- Така гарна
- Яка фігура то
- Фігура сліпить очі
- Нічого не треба одягати. Так і будь
- Надія Володимирівна, та ви вогонь!
- Так і ходи
- Так теж добре
Раніше Надя Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем на "Голосі країни", не встояв навіть чоловік співачки.