Холлі Беррі показала рідкісне фото підрослого сина: весь в маму

"Сьогодні цьому маленькому чуваку виповнюється 8 років! З днем народження, Майор Грім", - написала Беррі. На знімку Масео постав в образі героя російських коміксів, фанатом яких він, судячи з усього, є.

Незважаючи на те що обличчя хлопчик практично повністю приховав за кепкою, публіка залишилася в захваті. Справа в тому, що зазвичай Холлі намагається не показувати лиць дітей. Багато з фанатів висловили думку, що дитина схожа на актрису. "Він твій близнюк", "Навіть по цій картинці можна сказати, що він схожий на тебе...", "Він твоя копія", - пишуть фоловери і вітають Масео.

Син Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

В одному з інтерв'ю Холлі розповіла, що виховання сина для неї має особливе значення.

"З того моменту, як синові виповнилося п'ять років, я вела з ним розмови про відмінності між дівчатками і хлопчиками. Я прямо бачила, як суспільство навчило його ставити себе вище дівчаток. Я повинна була зламати ці установки і дати йому інші перспективи. Мені треба було кинути йому виклик, попросити його розібратися, звідки це все підсвідомо в ньому береться", - була відверта зірка.

Нагадаємо, сина Холлі Беррі народила від французького актора Олів'є Мартінеса, за яким була одружена з 2013 по 2016 рік. Також у актриси є дочка Нала Аріела від фотомоделі Габріеля Обрі, якій виповнилося 13. На даний момент Холлі зустрічається з 51-річним співаком Ваном Хантом.