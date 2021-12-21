Холостячка 2 Огнєвіч в прозорій сукні заговорила про важливе: можна полегшити переживання

"Холостячка 2" Злата Огнєвіч запевнила, що поставила крапку в історії невдалих відносин з переможцем шоу Андрієм Задворним . Співачка повідомила, що роботі з психологом і відновлюється після емоційно складної ситуації в особистому житті. Артистка ділилася з підписниками в соцмережі інсайтами і своїми життєвими висновками.

Огнєвіч позувала в повністю прозорій червоній сукні-міді з рюшами, оборками і довгим рукавом. Вона підкреслила струнку талію широким текстильним поясом.

Яскравий образ вона доповнила відкритими босоніжками на шпильці і круглими великими срібними сережками.

Злата Огнєвіч показала яскравий спокусливий образ (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Співачка поцікавилася, як часто її шанувальники щиро цікавляться душевним станом близьких і дарують їм почуття опори і підтримку.

"Вчасно сказані слова підтримки здатні на набагато більше, ніж ми собі уявляємо. У кожного свій рівень емпатії і люди дуже різні, але якщо щиро чути те, що вам говорять при спілкуванні, можна допомогти іншій людині, можна полегшити її переживання, поділитися теплотою, турботою і такою необхідною зараз підтримкою", - написала Злата.

Шанувальники відреагували на вбрання співачки і її ефектний образ.