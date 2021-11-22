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"Холостячка 2" Огнєвіч заговорила про особисте життя і зробила зізнання про себе: все інше - не моє

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Понеділок 22 листопада 2021 15:38
"Холостячка 2" Огнєвіч заговорила про особисте життя і зробила зізнання про себе: все інше - не моє Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Ольвія Агаркова

Головна холостячка країни Злата Огнєвіч все ще вибирає того єдиного, який стане її обранцем. Після десятого випуску реаліті учасників залишилося троє - Дмитро Шевченко, Максим Тарапата і Андрій Задворний, яким належить знайомство з батьками співачки.

А поки Злата взяла участь у першому випуску кулінарного шоу "Готуємо із Zernari" разом з ведучою Єлизаветою Глинською і розповіла про гастро-пристрасті, хазяйновитість і мрії про коханого чоловіка.

"Новий рік для мене особливе свято. І я завжди під Новий Рік загадувала бажання, які стосуються особистого життя. Весь грудень для мене якийсь чарівний. Я в тому році собі загадала зустріти коханого чоловіка", - заінтригувала Злата.

Вона зізналася, що любить готувати сніданки для коханого чоловіка, друзів, гостей і батьків, які можуть до неї нагрянути.

&quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч заговорила про особисте життя і зробила зізнання про себе: все інше - не моє

Під Новий Рік Огнєвіч загадала зустріти свою долю (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Все інше - не моє, а вранці у мене з'являється якесь натхнення. Я люблю корисні штучки: тости з авокадо, люблю гречаний хліб, засушують його в духовці, перед тим, як зробити авокадо-тост. Кашки ... Це може лляна каша на кокосовому молоці з манго, бананами, трошки м'яти, горішки туди покласти", - розповіла холостячка.

Артистка не вживає молочні продукти, виняток - пармезан. Співака нагадує, що вона вегетаріанка і м'ясо не їсть.

Злата купує заготовки, адже часу на приготування страв у неї в обріз. Вона визнає, що медитуючи на розкриття жіночності, завжди готує випічку - саме так у неї відгукується її жіноча суть.

У дитинстві співачка обожнювала еклери, які мама їй завжди готувала на свята. Улюблена страва - картопля з білими грибами і соліннями: огірками і помідорами.

Злата називає себе "справжнім гастромисливцем", адже в Києві вона знає всі заклади і місця, де можна купити найсмачніші продукти і страви.

Також співачка загадла про незвичну подорож з кулінарними нотками. У Бангкоку вона побачила, як на рожні смажили величезного крокодила. М'ясо крокодила зірка пробувала років 8-10 років тому і порівняла його з курячим з солодкуватим присмаком. Безстрашна зіркова гурманка також пробувала личинки. "До речі, це смачно", - зізналася Злата.

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч поніжилася у ванній і заговорила про насолоду.

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Злата Огнєвіч Холостячка
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