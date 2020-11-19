Ксенія Мішина розговорилася про колишнього: прийшов п'яний і побив мене

Ксенія Мішина не втомлюється шокувати своїх шанувальників. Не встигли вони відійти від скандалу, коли "Холостячка" викрила брехню одного з учасників, Назара Дзивульського. Виявилося, що чоловік відмовився від власного сина Платона, і мати хлопчика, Людмила була змушена ростити його одна. При цьому Назар позиціонував себе як уважний і турботливий батько. Актриса вирішила особисто прокоментувати це на сторінці Instagram.

А тут черговий шок-контент: виявляється, колишній Ксенії бив її. Про це вона сама розповіла в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

"Це не та людина, про яку можна і потрібно говорити", - сказала Мішина про батька її дитини.

"Синочку тоді було 4 чи 5 років - з'явився. В театр. І... побив мене. Так, незрозуміло, за що. У п'яному стані... Я вийшла з вистави - і мене просто спустили зі сходів. Ну і все - людина пропала. Навіщо, для чого приходив - взагалі не зрозуміло", - згадала вона.

Жінка написала заяву правоохоронцям, але потім вирішила не продовжувати цю тему - і викреслила з життя батька своєї дитини.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина Ксенія показала сцену зі зґвалтуванням, під час якої з нею стався конфуз.