"Холостячка" Мішина залишила в шоу тільки двох чоловіків: хто вилетів з проекту

У восьмому ефірі шоу "Холостячка" 11 грудня троє учасників знайомили Ксенію Мішину з сім'ями. За підсумками останнього випуску в шоу залишилися Олексій Тригубенко і Олександр Еллерт, а ось Андрій Рибак проект покинув.

Як пройшов останній ефір шоу "Холостячка"

Першим в гості дівчину запросив Олексій Тригубенко. Хлопець каже, що союз його батьків є для нього зразковим і саме так він бачить свою майбутню сім'ю. Ксенія провела вечір у компанії Олексія, його батьків і сестри.

Все пройшло дуже по-домашньому і мило. Батькам Олексія Ксенія сподобалася. Але сестру-кулінара Олексія трохи спантеличило, що Ксенія не особливо любить готувати. А от батько хлопця в особистій бесіді з потенційною нареченою заявив, що у Льоші на першому місці робота, на другому - друзі, а Ксенія буде лише на третьому місці.

Олексій Тригубенко

Олександр Еллерт запросив Ксенію та її сина Платона на зустріч з його дочкою Елею Вони готували смаколики, переодягнувшись у костюми кухарів. Дочки учасника "Холостячки" сподобалося, що Ксенія питала її думку в процесі приготування солодощів.

Мішина побачила, що з дочкою Олександр зовсім інший – ласкавий, ніжний, турботливий, а не "Шалтай Болтай".

Але з батьками Олександр Ксенію так і не познайомив, що викликало у "Холостячки" масу питань.

Після спільного побачення з дітьми Саша повіз Ксенію в тату-салон, запропонувавши їй зробити спільне тату. Але Мішина йому поставила умову, що вона зробить з ним парне татуювання, якщо вибере його у фіналі.

Еллерт був розчарований і сказав, що тепер він в підвішеному стані.

Олександр Еллерт

Щоб познайомиться з батьками Андрія Рибака, Ксенія приїхала в його рідне місто – Житомир. Коли дівчина йшла по місту, до неї підходили різні чоловіки і дарували їй троянди, а дерева і стовпи були розклеєні її фотографіями і милими фразами: "Ксенія Рибак", "З милим рай і в Житомирі".

А потім вона почула, як вуличний музикант співає пісню про неї, акомпануючи під гітару, потім актрису оточили танцюристи, асфальт був списаний сердечками з сполучними "Андрій + Ксенія". А коли з'явився Андрій, Ксенія вже встигла розтанути.

Пізніше хлопець познайомив Ксенію з мамою і сестрою. Ксенії рідні Андрія дуже сподобалися. Вона оцінила їх ніжні стосунки з мамою.

Вони зіграли в гру правда чи брехня, в якій Андрій розповів історію, що близько двох років тому зробив пропозицію іншій дівчині, але коли робив, переплутав її ім'я. Рідні Андрія і Ксенії на кілька секунд задумалися, проте все ж припустили, що це брехня. Хлопець підтвердив, що такого ніколи не було, пропозицій він не робив і тим більше ім'я дівчини не забував.

Пара продовжила побачення в ресторані, де Андрій повторив зізнання Ксенії в любові і вони повернулися до складної теми попередніх стосунків хлопця з дівчиною на ім'я Аліна.

Андрій Рибак

Як пройшла церемонія троянд

Ксенія вручила кожному з учасників по троянді-бутоньєрці - але не в знак того, що вони проходять у фінал. А тому що відчуває до них симпатію і вважає кожного з них особливим.

Потім "Холостячка" викликала на розмову Андрія. Вона подякувала молодому чоловікові за "зізнання в коханні і брехні", Але сказала, що їй дуже складно жити в сумнівах поруч з хлопцем, який може швидко полюбити і швидко розлюбити. Потім Ксенія Мішина забрала у Андрія троянду і попрощалася.

Коли Ксенія повернулася до решти учасників, оголосила, що вони пройшли у фінал.

Раніше ми писали, що учасник "Холостячки" змусив Ксенію Мішину понервувати.