"Холостячка" Мішина розповіла, як їй вдалося скинути 30 кілограмів: я просто звалилася

Українська актриса Ксенія Мішина, яка в шоу "Холостячка" вже зробила свій вибір, не завжди була такою стрункою і витонченою. За вагітність набрала 30 кілограмів і після пологів не так легко змогла від них позбутися. У програмі "Зірковий шлях", красуня розповіла, як їй вдалося скинути зайву вагу.

Ксенія всерйоз перейнялася своєю фігурою і вирішила бігати кожен день.

"Скажу одне, що на той момент я зрозуміла, що тренажерний зал мені не допомагає. Єдине в тій ситуації, що мені допомагало - це біг. Мінімум я бігала 40 хвилин, а максимум навіть годину чи одну годину і двадцять хвилин", - поділилася досвідом Мішина.

Півтора року виснаженої роботи і актриса нарешті повернула собі колишні форми. Українка зізналася, що їй доводилося пробувати й дуже жорсткі дієти, але вони завдали колосальної шкоди її здоров'ю.

"Я пам'ятаю, що я вичитала десь дієту 200 грамів рису і грейпфрутовий фреш. На третій день я просто звалилася. Я зрозуміла, що таке не можна робити зі своїм організмом. Я зрозуміла, що правильне харчування, здоровий спосіб життя і сон допомагають схуднути. З маленькою дитиною це було важко, але все ж", - розповіла Ксенія.

Ксенія Мішина розповіла, як скинула зайву вагу

Нагадаємо, раніше переможець "Холостячки" розповів, як домігся серця Мішиної - Олександр Еллерт зізнався, що переживав і боявся.

Також повідомлялося, що Оля Полякова розкритикувала вибір "Холостячки" Мішиної і заявила, що її життя нічому не вчить.