"Холостячка" Мішина вибрала свого чоловіка: астролог дала прогноз їхнім стосункам

"Холостячка" Ксенія Мішина зробила свій вибір у фіналі шоу в п'ятницю 18 грудня. Переможцем реаліті став Олександр Еллерт, якому дівчина подарувала своє серце і шанс стати другою половинкою в реальному житті.

Відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла про перспективи дівчини на міцні стосунки з 34-річним гумористом і ведучим.

Олександр Еллерт народився 18 листопада 1986 року, знак Зодіаку - Скорпіон.

Чоловіка астролог назвала непересічною особистістю, що привертає до себе увагу. Він має імпульсивний характер зі схильністю до нерозсудливості. При народженні, у молодої людини Венера і Меркурій - знаходяться в ретроградному положенні. Цей аспект говорить про те, що людина любить займатися самоїдством, може виносити мозок партнеру і має труднощі з визначенням вибору. Також Олександр схильний залипати у відносини і неусвідомлений страх бути відкинутим.

"Людина магнетично приваблива для протилежної статі, має мінливі смаки і потреби. Висока ступінь влюбливості. Олександру подобаються сексуально-магнетичні дівчата, відкриті і легкі в спілкуванні. Для нього важлива пристрасть і інтимна близькість у стосунках. Також для нього важливо отримати певну вигоду з відносин. Це може бути емоційне підживлення від партнера, матеріальний статус і т. д.", - вважає Аріна.

Що стосується психологічної сумісності, то тут присутня квадратура двох Місяців, що говорить про відсутність розуміння один одного, кожен перетягує ковдру на себе, але при цьому вони люблять поговорити один з одним.

У сексуальній сумісності присутній аспект пристрасті, що дуже підігріє початковий етап відносин і їм буде цікаво разом проводити вечори.

Але ось конфліктність у парі під високою напругою, так як будуть присутні постійні несправедливі звинувачення на адресу один одного. І завершує сумісність печатка нещастя від чоловіка до жінки, її емоційного стану. Це може призвести до емоційного виснаження і пригніченості.

"В цілому можна підбити підсумки, що стосунки можуть бути дуже пристрасними і яскравими, але нетривалими. І для побудови сімейного щастя, до якого прагне Ксенія, цього недостатньо", - підсумувала астролог.

Що стосується запитів Ксенії, астролог вважає, що вона дійсно хоче створити міцну сім'ю на все життя, вона готова бути вірною і дотримуватися сімейних цінностей дуже довгий час. Про це говорить Венера в Раку, уражена Сатурном.

"Ксенію надихають популярні, ексцентричні яскраві чоловіки з великою харизмою і підвішеним язиком. Під цей опис підходило два чоловіки Рибак і Еллерт. У Рибака були рівні шанси з Еллертом, але позаяк Рибак "трохи" переграв в цій історії, то переміг останній", - вважає Аріна Артуровна.

Експерт також припустила, що швидше за все історія про дівчину за проектом була вигадана Рибаком, для того щоб набити собі ціну і в разі поразки показати всім, що він не залишився біля розбитого корита і його чекають і хочуть скрізь.

Фінал "Холостячки"

Нагадаємо, що переможцем "Холостячки" став 34-річний гуморист і ведучий Олександр Еллерт.

Раніше астролог також висловлювалася про перспективу побудувати тривалі та міцні стосунки Ксенії Мішиної з двома учасниками реаліті-шоу.