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"Холостячка" Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки "нормального чоловіка"

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Понеділок 08 листопада 2021 10:49
"Холостячка" Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки "нормального чоловіка" Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Головна героїня другого сезону шоу" Холостячка", співачка Злата Огнєвіч продовжує радувати шанувальників відвертими кадрами. Зірка знялася в чуттєвій фотосесії в нижній білизні і поміркувала про те, яким повинен бути "нормальний чоловік".

Серію пікантних знімків артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Злата спокусливо позувала в мереживній чорній білизні, демонструючи розкішну фігуру. Підтяжки для панчіх і туфлі на шпильці надають образу ще більше відвертості і перчинки.

Волосся співачки розпущене, а на обличчі гарний макіяж з темно-вишневою помадою - в тон троянди, з якою Огнєвіч відображена на деяких кадрах.

&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки &quot;нормального чоловіка&quot;&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки &quot;нормального чоловіка&quot;&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки &quot;нормального чоловіка&quot;

Зухвалу фотосесію вона вирішила супроводити міркуваннями про те, що робить чоловіка нормальним. Злата процитувала відомого в Instagram письменника Олександра Короля, з яким повністю згодна.

"Письменник говорить про чоловіків, вірніше їх якостях! Я аплодувала стоячи його словам і обіцяла з вами поділитися", - зазначила артистка.

Перша ознака нормального чоловіка: його здатність боротися з особистими страхами.

Я не заперечую права чоловіків на страх, не чекаю від них показного героїзму. Чоловіки часто бояться лікарів, безгрошів'я, невдач у ліжку, автомобільних аварій та іншого. Нормальний мужик, скриплячи зубами, піде до лікаря, навчиться економити або більше заробляти. Чи не сяде за кермо п'яним, визнає, що іноді-таки проколи в сексі трапляються, і рішення всіх перерахованих вище траблів вважає своїм особистим завданням, а не проблемою оточуючих.

Друга ознака нормального чоловіка: спокійне ставлення до фізіології.

Я не маю на увазі тих, хто миються раз на тиждень і вважають, що часник і піт - кращий афродизіак. Я маю на увазі тих, кого не вганяє в огиду менструація, що раптово почалася у жінки, або пронос чи блювота, що сталися у дитини. До слова, саме з таких негидуючих зазвичай виходять відмінні коханці. Вони приймають жіноче тіло, як є, не підганяючи його під обмеження своєї бактеріофобії.

&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки &quot;нормального чоловіка&quot;

Третя ознака нормального чоловіка: чоловік чітко усвідомлює, чого він хоче в кожен момент.

"Зараз я голодний. Зараз я хочу спати, зараз я втомився. О 11 вечора я повернуся додому, це мій останній келих." У різних життєвих ситуаціях такі люди швидко міркують, з якого боку розплутувати клубок з проблем, їх важко збити з пантелику. Це називається "добре налагоджена зворотний зв'язок" з самим собою. Це безпосередньо пов'язано з почуттями. Вони не біжать від них, як ошпарені, відчуваючи гойдалки "люблю, а завтра вже не люблю" і так до нескінченності. Такі чоловіки здатні приймати і віддавати всіма можливими способами, їм не властива жадібність. Цим чоловікам вдається зберегти здатність романтично любити до старості, оберігаючи свою жінку і не ображаючи даремно.

&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч показала фігуру в білизні і назвала ознаки &quot;нормального чоловіка&quot;

Злата Огнєвіч знялася в пікантній фотосесії в мереживній білизні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Четверта ознака нормального чоловіка: діти.

Ні розлучення, ні падіння неба в Дунай, ні польоти астероїдів не можуть йому перешкодити бути батьком, крапка.

Нагадаємо, у восьмому випуску головна героїня проекту співачка "Холостячка 2" Злата Огнєвіч розлучилася з ще одним претендентом на її серце за кілька кроків до фіналу - вона відправила додому фітнес-інструктора Олега Плахотнюка. Таким чином кількість учасників шоу тепер скоротилася до чотирьох.

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Злата Огнєвіч Холостячка
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