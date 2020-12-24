"Холостячка" після проекту: як склалися стосунки Мішиної та Еллерта

Фінал "Холостячки" відбувся 18 грудня, в якому красуня актриса Ксенія Мішина вибрала свого чоловіка. Переможцем став Олександр Еллерт. Але чи вдасться парі зберегти романтичні стосунки після проекту і продовжити зустрічатися за кадром?

Про це у всіх деталях українці дізнаються вже 25 грудня на каналі СТБ. Пара стане головними гостями пост-шоу і розповість, як розвиваються їхні стосунки і чи разом вони.

Крім того, в ефір прийдуть найяскравіші учасники проекту - Євген Ковтуненко, Ігор Бабко, Андрій Шатирко, Андрій Рибак, Олексій Тригубенко. Вони поділяться подробицями особистого життя і дехто навіть представить своїх коханих.

"Холостячка" Ксенія Мішина

Гостею "Холостячки" також стане ексучасниця "Холостяка" Дана. І виявиться, що у неї є щось спільне з учасником "Холостячки".

Але головним сюрпризом стане оголошення нового "Холостяка", адже вже навесні українців чекає прем'єра 11 сезону шоу. Причому героєм може стати один з учасників "Холостячки".

Шоу "Холостячка. Життя після проекту" відбудеться в п'ятницю, 25 грудня, о 19:00 на СТБ!

Зазначимо, що вибір Ксенії Мішиної викликав багато пересудів і хвилю хейту, на яку нещодавно відповів Олександр Еллерт, переможець шоу "Холостячка".

Раніше українська астролог дала прогноз стосункам Ксенії та Олександра.