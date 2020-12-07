На "Холостячці" спалахнув новий скандал: одного з учасників викрили

Учасник телевізійного проекту "Холостячка" Олександр Еллерт, який залишився зараз на проекті разом з двома героями, розповів шокуючі подробиці про суперника радіоведучого Андрія Рибака.

На проекті два чоловіки підтримували дружні стосунки, але не були відвертими. Як виявилося, Андрій - професійний актор. Про це Еллерт написав на своїй сторінці в Instagram. За словами Олександра, до цього він був не в курсі професії товариша.

"Нагадаю, у проекті у мене є друг Андрій Рибак. І судячи з вчорашнього ефіру в друга цікаві справи. І для мене, як і для багатьох з вас це теж був сюрприз. На зйомках Холостячки ми не нав'язувалися... не лізли... не розпитували... не чіпали і не обговорювали відносини один одного... І моя позиція в цьому питанні дуже проста: "Всім чим треба-допоможу! Тільки скажи". Але він мовчав!

У підсумку виявилося він і актор, і режисер, і здається ще в гардеробі номерки видає... а ми з вами глядачі, спостерігаємо за бажанням", - написав Олександр.

За словами Еллерта, він все одно буде ставитися до одного і спливли факти не вплинуть на їх відносини.

"Моє ставлення до нього, звичайно, не змінилося... ми як і раніше можемо сидячи випивати і ділитися тим, чим хочеться, від чого посміхаєшся чи сумуєш, від чого дружиш!" - резюмував Олександр.

Нагадаємо, що до цього на проекті спалахнув скандал. 29-річний Рибак зізнався, що до проекту спілкувався з чудовою дівчиною, хоча відносин, як таких у них не було. І коли йшов на проект, пообіцяв цій дівчині, що йде сюди, як на роботу. Перші тижні Андрій продовжував спілкування з іншою, але потім закохався у Ксенію. І тепер йому дуже боляче, адже обіцянка тій дівчині він вже порушив.

Незважаючи на брехню Мішина Ксенія залишила Андрій на проекті.

