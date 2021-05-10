ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: "мене стільки всього чекає"

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 15:02
Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: "мене стільки всього чекає" Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Lite

Злата Огневич офіційно була оголошена новою " холостячкою", тому до неї тепер прикута пильна увага не тільки шанувальників творчості, але і шанувальників проекту. Вона вже встигла описати ідеал чоловіка і висловила готовність до міцних серйозних стосунків з достойним кандидатом на руку і серце. Але нове фото артистки переполохала мережу - Злату запідозрили в цікавому положенні!

Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскраві селфі.

Вона позує в соковитій червоній сукні з квітковим принтом і стильній джинсовій курточці. Селфі Злата зробила з такого ракурсу, що з боку склалося враження – артистка в положенні! Але ще більшу інтригу додала підпис до кадру.

"Настрій дня" хочу на ручки". І ще ароматний пиріг з яблуками і корицею... І щоб вже літо скоріше прийшло, там стільки всього мене чекає", - поділилася співачка.

Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: &quot;мене стільки всього чекає&quot;

Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: &quot;мене стільки всього чекає&quot;

Злата заінтригувала Селфі (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Шанувальники артистки тут же відреагували на інтригуючі знімки. Звичайно ж, фоловери знаменитості викупали її в компліментах. Також під постом відзначилися і потенційні наречені чарівної Злати.

  • По-моєму ви не одні
  • Мені здається. На другому фото видно щось незвичайне…
  • На фото вагітна?
  • Златочка, у тебе як животик беремчатий?...Кохання і жіночого щастя тобі
  • Натуральна краса - справжня

Пізніше Огневич опублікувала ще пару кадрів, на яких позує в костюмі пастельного відтінку з трендовими шортами-бермудами і зробила зізнання: "Є у мене один гастрономічний грішок. Я дуже люблю смачно поїсти".

Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: &quot;мене стільки всього чекає&quot;

Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: &quot;мене стільки всього чекає&quot;

Злата зізналася, що небайдужа до смачної їжі (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Нагадаємо, що раніше Злата Огневич описала своє ідеальне весілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Злата Огнєвіч Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну мчить грозова стихія: які області накриє негодою
В Україну мчить грозова стихія: які області накриє негодою