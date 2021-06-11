Заливако і Анна Богдан розповіли про сімейний бюджет: "чоловіки повинні піклуватися про дівчат"

Холостяк 11 Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан буквально зразу після фіналу проекту вирішили жити разом. Пара ретельно ховалася від сторонніх протягом трьох місяців, але навіть примудрилася разом злітати на відпочинок до Туреччини. Тепер Михайло і Анна відкрито розповідають про своє нове життя разом і відповідають на питання шанувальників і журналістів.

В програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" закохані уточнили, як ділять сімейний бюджет і вирішують побутові питання.

Так, орендовану квартиру оплачує Заливако. Його обраниця вважає, що фінанси чоловіка – це спільний бюджет сім'ї, а ті, що заробляє жінка – її особисті кошти на власні потреби.

Михайло згоден з думкою коханої. Він додав, що вважає такий розподіл обов'язків правильним і справедливим.

"Чоловіки повинні піклуватися про дівчат. А коли дівчина сама за себе платить - це не по-чоловічому. Тому що це частина турботи. Навіть якщо це якісь дрібниці - це приємно", – зазначив Заливако.

Анна і Михайло буквально відразу після фіналу проекту з'їхалися (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

А ось назвати конкретну суму, яка потрібна парі для щастя, закохані не змогли.

"Дивно шкодувати гроші на те, що тобі подобається і що потрібно. Так, у кожного різний дохід. Але, докладаючи зусиль, можна добре заробляти і не відмовляти собі в тому, що хочеться. Зараз в нашій парі немає, і найближчим часом точно не буде, ситуацій, коли я не зможу щось купити собі або Ані", - заявив Михайло

Холостяк розсекретив суму, яку вони з Анною в середньому витрачають на місяць на власні потреби – близько 3 тис.доларів.

Михайло і Ганна розповіли про загальний бюджет