Холостяк 11 з нареченою Богдан не втрималися від почуттів у центрі Києва: у мережі виникли суперечки
"Холостяк 11" Михайло Заливако і його наречена, переможниця проекту Анна Богдан із задоволенням проводять час разом на радість шанувальникам шоу. Хоч щодо весілля пара мовчить, зате встигла підготувати танець молодят і щосили насолоджується романтикою!
Так, новорічні свята закохані зустрічають разом, а доказом тому стало миле відео з Instagram Ганна. До речі, аналогічний ролик запостив на сторінці і сам Михайло.
Дівчина з коханим гуляє по центру Києва і насолоджується кожним моментом. Парока цілується біля центральної ялинки, сміється і кружляє в обіймах, п'є зігріваючий глінтвейн і, здається, зовсім не помічає нікого навколо, насолоджуючись один одним.
"Мрії повинні ставати реальністю. Щоб вони збувалися, потрібно трохи терпіння, більше праці і якомога більше віри. Мої хороші, з новим 2022 роком! Вірте в себе, творіть для інших і любите більше " - підписала романтичне відео дівчина.
Підписники пари захопилися панує на відео атмосферою.
- Дуже красиві і щасливі
- Аничка, ви такі щасливі. Міцного здоров'я і взаємної міцної любові
- Ви нереально красиві
- Красива пара
- Як він на вас дивиться
- Які щирі закохані очі в обох
- Приємно на вас дивитися
- Які милі!
- Ви такі класні! Бережіть свою любов!
Також не обійшлося без критичного зауваження на адресу Богдан. Шанувальники жваво посперечалися, яка шуба на дівчині - натуральна або штучна, і виступили проти носіння одягу зі шкур тварин.
- Натуральне хутро - моветон. І спонсорування вбивства тварин!
- Я ось теж не зрозуміла - це натуральний або зам
- Погано, якщо натуральний і Аня рекламує натуральне хутро
- Блін, якщо натуральний - то це зашквар
Скріншот (instagram.com/hannastorozhuk)
Нагадаємо, що раніше Богдан відкрила завісу над приватним життям, своїм минулим і розповіла про стосунки Заливако з її мамою.