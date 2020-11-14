"Холостяк" з дружиною поснідали у центрі Києва не дивлячись на карантин вихідного дня

Екс-Холостяк-9 Микита Добринін і його дружина, переможниця шоу Даша Квіткова вирушили на сніданок в один з ресторанів у центрі Києва. Незважаючи на введений карантин вихідного дня з 14 листопада, заклад продовжував працювати, і молода пара скористалася таким "виключенням".

Також Квіткова записала відео за столиком в ресторані та зізналася шанувальникам, що в захваті від гарбузового лате. Кадри дівчина опублікувала у своєму Instagram в stories.

Обраниця "Холостяка" також зізналася фанам, що сьогодні у неї напевно найледачіший день.

Даша Квіткова та Микита Добринін відправилися до ресторану в карантин вихідного дня (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

"Ми сьогодні ледве прокинулися і вирвалися на суботній сніданок, і я буду їсти дуже смачне блюдо з котлетками", - розповіла Квіткова.

"Ти не боїшся, що животик виросте?" - жартівливо запитав Микита, на що молода дружина впевнено відповіла відмовою.

Микита Добринін і Даша Квіткова поснідали в ресторані Києва попри карантин вихідного дня (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Судячи з кадрів, закохані відпочивали та снідали в ресторані Holy Burger на вулиці Шота Руставелі. Про це "говорить" як антураж приміщення, так і показане в ролику меню.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Крім того, Квіткова розповіла про плани щодо ремонту в їх новій квартирі. переможниця шоу "Холостяк 9" зазначила, що вони хочуть завершити частину робіт вже до зими.

Також дівчина показала, як зараз виглядає їхнє майбутнє житло в одному з новобудов у столиці.

Даша Квіткова показала, в якому будинку вони з Добриніним купили квартиру (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Раніше ми писали про те, що переможниця Холостяк-9 зробила несподівані визнання свого чоловіка Микиту Добриніна, якого назвала "офігенним чолов'ягою".

Нагадаємо також, що нещодавно Микита Добринін розповів правду про сімейний бюджет з дружиною.