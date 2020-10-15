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Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова захопила мережу красою 14-річної дочки

Новость на русском → Четвер 15 жовтня 2020 19:19
Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова захопила мережу красою 14-річної дочки Наталя Водянова з донькою (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель показала фото Неви

Наталя Водянова запостила нове фото єдиної дочки Неви. Дівчинка, яка захоплюється грою на музичних інструментах, сидить за роялем і мрійливо дивиться вгору. Як зазвичай, Нева не стала одягати сукні. Вона обожнює вільні вбрання в дусі всіх підлітків, і вибрала цього разу об'ємний світшот з принтом на грудях, а також джинси. Своє довге світле волосся 14-річна спадкоємиця популярної моделі заплела в коси. "Настрій. А як ваші справи, дорогі?", – запитала у фанатів Водянова.

Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова захопила мережу красою 14-річної дочки

Нове фото Неви (фото: instagram.com/natasupernova)

Частина шанувальників відповіла на питання 38-річної матусі. Але більшість почали обговорювати, як виросла дочка Наталії, а також, якою гарненькою стала. "Ваша Нева просто чарівна, неповторна, як і ви", "Нева красуня не тільки зовнішністю, але і душею", "Давно відзначила про себе, що Нева має не просто красою, а красою іконописну", "Така мила"...

Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова захопила мережу красою 14-річної дочки

Наталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Не втримався від коментаря і чоловік Водянової – французький бізнесмен і спадкоємець LVMH Антуан Арно, за котрого модель вийшла зовсім недавно. "Рука з "Сімейки Аддамс тут", – написав він, маючи на увазі чиюсь руку, що потрапила в кадр. Кумедний коментар набрав масу лайків фанатів Наталі, які обожнюють стежити за всіма подробицями її життя.

Нагадаємо, раніше модель продемонструвала стильний образ на Тижні моди в Парижі, куди вирушила разом з Анутаном Арно.

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