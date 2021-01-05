Хотів "літати" на підйомнику: Ганна Різатдінова розповіла про зимові канікули з сином

Гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, як провела святкові вихідні разом з сином. Відпочинок бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики вибрала активний – поїхала кататися на лижах

Після насиченого 2020 в новий "двадцять перший" українська гімнастка Ганна Різатдінова вирішила увійти лайтово. Разом із сином Романом і подругами спортсменка вирушила на відпочинок.

"Останні два роки не святкувала Новий рік взагалі. Тому поставила собі за мету в цьому році провести його з близькими людьми та створити максимально чарівну атмосферу" – написала у своєму Instagram Різатдінова.

Кілька днів гімнастка провела в подорожі Західною Україною – багато гуляла, дегустувала місцеву кухню. А після вся компанія поїхала на гірськолижний курорт.

"Гімнасткам непросто кататися на лижах. Нашому спорту характерна зворотна позиція ніг, а на лижах ноги, навпаки, повинні бути загорнуті. Тому вийшло у мене не з першого разу. У свій час допоміг інструктор. Зараз я катаюся досить непогано, але професіоналом поки ще не стала", - поділилася бронзова призерка.

Ганна Різатдінова розповіла про своїх зимові канікули з сином

Знайшлося заняття і для трирічного сина Ганни Різатдінової.

"Рома так зрадів снігу, що забрати з саней його було майже неможливо. Більше враження на сина зробив тільки підіймач. Не встигнувши прокинутися, він запитував: коли ми будемо на ньому "літати", - розповіла з посмішкою гімнастка.

Ганна Різатдінова поїхала з сином на гірськолижний курорт

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Різатдінова зворушила фанатів однаковими нарядами з маленьким сином.

А також розповідали про те, що Анна Різатдінова висловилася про весілля з Мельником і про плани на майбутнє.