Хочемо, щоб у нас була ляля: Остапчук з дружиною розсекретили ім'я майбутньої дитини

Відзначимо, що зараз пара займається облаштуванням нового сімейного гніздечка - вони купили спільний будинок. У ньому буде 4 спальні: кімната подружжя, дитяча кімната для дочки і сина Остапчука від першого шлюбу, і ще одна для їх майбутньої дитини.

Горняк зізналася, що вже готова до появи спільних дітей.

"Звичайно! Ми готуємося. Всьому свій час", - зазначила дівчина.

Це підтвердив і Володимир, а також жартома "розсекретив" ім'я майбутнього малюка.

"Ми ж хочемо, щоб у нас була ляля, ми її називаємо Валентина. Це ми сміємося, тому що у Христини такий характер - вона такий юрист: печатки ставимо, зайдіть після обіду, я зайнята. Я кажу, як би її не назвали, вона буде як паспортистка, а всіх паспортисток звуть Валентина", – з гумором поділився шоумен.

Володимир Остапчук з донькою Емілією від першого шлюбу (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Також телеведучий зізнався, що хотів би стати батьком дочки.

"Мені здається, що хлопця важче виховувати. А дівчинка - вона така принцеса. Мені в принципі без різниці, але більше, напевно, хотів би дівчинку", – підкреслив Остапчук.

Володимир вважає, що за рік шлюбу Їхні стосунки з Христиною тільки зміцніли.

"Ми обидва темпераментні люди - якщо раніше ми сварилися, то тепер легенько сваримося. Більше розмовляємо. Чесно кажучи, живемо в такому режимі, що навіть якби хотів посваритися, але просто сил немає – приходжу і лягаю. Кажу: "Зай, ти хочеш мені щось висловити? Висловлюй. Я собі спокійно і тихесенько полежу" - зізнався шоумен.

Володимир Остапчук і Христина Горняк відзначили першу річницю шлюбу (фото: instagram.com/kristygor)