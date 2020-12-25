Ходжу по радіостанціям з треком: Світлана Лобода прилетіла в Київ просувати свою пісню

Світлана Лобода нещодавно заявила, що стала жертвою інтернет-хакінгу: зловмисники видалили її нову відеороботу з мережі. Світлана поділилася у своєму Instagram постом, в якому заявила, що винний буде покараний.

Відео повернули на місце, а сама пісня, за визнанням співачки, лідирує в чартах. Так що вона вирішила, що пора б приїхати в столицю України - Київ.

Лобода написала фоловерам пост, виставивши селфі в сорочці з вишуканим декольте.

"Наш трек Moloko зайняв лідируючі позиції всіх хіт-парадів, тому саме час пройтися по радіостанціям рідного Києва. Сьогодні ми вже побували на одній", - написала співачка у своєму пості.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, Світлана Лобода завжди надихає своїх фоловерів у соцмережі стильними луками і зізналася, що вважає моду способом підвищити впевненість у собі.

Нещодавно Світлана позувала у високих стильних чорних чоботях на підборах і білому жакеті, а зверху зірка накинула довге пальто білого кольору. Пробуємо повторити образ.