Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Так, пара багато часу проводить на пляжі. Катя із задоволенням демонструє свої розслаблені луки у вільних срафанах і сукнях. До речі, вона прихопила з собою частину "вагітних" нарядів, які виглядають на ній тепер як оверсайз.

Катя Осадча із задоволенням релаксує на пляжі (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча разом з чоловіком і сином встигла насолодитися також прогулянкою під вітрилом. Цікаво, що Юрій – професійний шкіпер, але цього разу за штурвалом був все ж не він.

Катя відпочила з чоловіком і сином на яхті (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова сім'я покаталася на SUP-дошці, причому сапсерфінг освоїв навіть маленький Іван – звичайно ж, під чуйним керівництвом батька.

Юрій показав, як вони всією сім'єю освоюють сапсерфінг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Після насиченої водної прогулянки і активностей зіркова сім'я вирішила підкріпитися і з'їла велику піцу.

Юрій насолоджується спілкуванням із сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Колись і ти тата нагодуєш", - підписав Юрій фото, на якому дає Вані спробувати шматочок традиційної італійської страви.

Пара також поспілкувалася з представниками місцевої фауни – слонами і тиграми. Катя і Юрій зображені на одному з кадрів з символом 2022 року – тигреням.

Катя і Юрій "поспілкувалися" з місцевими "жителями" в Таїланді (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)