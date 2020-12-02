RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ідеал: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила бездоганним тілом в купальнику

Автор: Lite

Модель виглядає просто неймовірно

Сінді Кроуфорд належить до того типу жінок, вік над якими не владний. Супермодель 90-х, якій виповнилося 54, все так само струнка і прекрасна. Що не перестає демонструвати як у численних рекламних кампаніях, так і в особистому блозі мережі Instagram.


Сінді на новому фото в своєму блозі (фото:instagram.com/cindycrawford)

Не так давно на її сторінці з'явилося нове фото - модель позує в чорному купальнику з відвертим вирізом на грудях. Образ доповнили накидка з принтом, а також сонцезахисні окуляри. Виглядає Сінді просто розкішно: її стрункі ноги і пишні форми буквально звели з розуму послідовувачів.

Незважаючи на те що фото явно зроблено в більш ранні роки, фанати не стали мовчати. "Ти просто досконала", "Як можна бути такою красивою", "Ти ідеал", "Красива завжди", "Час не владний над твоєю красою", - такими коментарями нагородили зірку подіумів.


Сінді любить здорову їжу (фото:instagram.com/cindycrawford)

До речі, в попередньому пості Сінді показала головний секрет своєї нев'янучої краси. Так, зірка приготувала корисний обід, який складався з овочів, зелені, горіхів та інших корисних інгредієнтів. Поряд зі всіма стравами стоїть і вона сама, радуючи квітучим і молодим видом. Надихаємося!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модельСінді Кроуфорд