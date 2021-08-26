Ідеал: Кайлі Дженнер демонструє досконалу фігуру у вишуканій сукні

Кайлі одягла чорне вечірнє плаття на тонких бретельках і з високим розрізом по нозі, яке підкреслило її тонку талію і пишні форми. 24-річна бізнесвумен позує на тлі екзотичних пейзажів, приспустивши бретельки. Лук доповнив зелений купальник, одягнутий під вишукане вбрання. Вийшло зухвало і стильно!

Кайлі Дженнер приховує вагітність (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для зйомки моделі підібрали мінімалістичні дорогоцінні прикраси. Останній штрих - макіяж в коричнево-золотистій гамі з накладними віями, а також пучок на потилиці з випущеними біля обличчя пасмами.

Варто було Кайлі запостити фото, як шанувальники почали хвалити красу дівчини. А також питати: чи точно вона вагітна. Нагадаємо, Кайлі і її бойфренд ретельно приховують цей факт від публіки. Тим не менш, інсайдери продовжують ділитися інформацією. Наприклад, вони розповіли, що Тревіс і Кайлі вже рік намагалися зачати дитину. Так що не дивно, що ця подія стала справжнім подарунком для закоханих.