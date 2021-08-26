ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ідеал: Кайлі Дженнер демонструє досконалу фігуру у вишуканій сукні

Новость на русском →
США, Четвер 26 серпня 2021 18:22
Ідеал: Кайлі Дженнер демонструє досконалу фігуру у вишуканій сукні Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер показала чергову зйомку: цього разу дівчина знялася для модного журналу Elle Росія.

Кадр викликав бурхливу реакцію серед її шанувальників.

Кайлі одягла чорне вечірнє плаття на тонких бретельках і з високим розрізом по нозі, яке підкреслило її тонку талію і пишні форми. 24-річна бізнесвумен позує на тлі екзотичних пейзажів, приспустивши бретельки. Лук доповнив зелений купальник, одягнутий під вишукане вбрання. Вийшло зухвало і стильно!

Ідеал: Кайлі Дженнер демонструє досконалу фігуру у вишуканій сукні

Кайлі Дженнер приховує вагітність (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для зйомки моделі підібрали мінімалістичні дорогоцінні прикраси. Останній штрих - макіяж в коричнево-золотистій гамі з накладними віями, а також пучок на потилиці з випущеними біля обличчя пасмами.

Варто було Кайлі запостити фото, як шанувальники почали хвалити красу дівчини. А також питати: чи точно вона вагітна. Нагадаємо, Кайлі і її бойфренд ретельно приховують цей факт від публіки. Тим не менш, інсайдери продовжують ділитися інформацією. Наприклад, вони розповіли, що Тревіс і Кайлі вже рік намагалися зачати дитину. Так що не дивно, що ця подія стала справжнім подарунком для закоханих.

Раніше ми писали, що Белла Хадід в "дірявому" боді і широких джинсах підкорила мережу.

Читайте LITE в Google News
Кайли Дженнер Шоу-бізнес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
З'явився прогноз погоди на вересень 2021: початок осені буде спекотним
З'явився прогноз погоди на вересень 2021: початок осені буде спекотним