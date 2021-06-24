Ідеал: Кім Кардашьян захопила спокусливим тілом в ультрамодній сукні

Новий образ Кім підібрали для вечірнього виходу в світ. Зірка позує в ефектній чорній трикотажній сукні на одне плече. До слова, зараз такі моделі на піку популярності. Доповнили лук босоніжки на високих підборах і аксесуари їм в тон: масивні металеві браслети, а також золоті великі кільця.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

На окрему увагу заслуговує вишуканий макіяж, який візуально освіжив обличчя Кім і зробив її образ ніжним і жіночним. Волосся їй уклали хвилями, розпустивши по плечах. Вийшло неймовірно ефектно!

Свій новий пост вона підписала коротко, використавши чорне сердечко. А фанати були більш красномовними, залишивши інстадиві масою компліментів.