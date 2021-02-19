Вона ідеальна: Барбара Палвін захопила натуральною красою на фото без макіяжу і фільтрів

Барбара Палвін - одна з найбільш привабливих дівчат планети. І вона не боїться показати себе без макіяжу і фільтрів. Милуємося, як виглядає популярна модель в домашній обстановці, а не на подіумі і зйомках.

27-річна модель зібралася йти на вулицю, а оскільки в Нью-Йорку дуже холодно, то вона тепло одяглася. Барбара позує у чорній курточці, шарфі і шапці від Karl Lagerfeld. До речі, сьогодні, 19-го лютого, світ моди вшановує пам'ять Карла Лагерельда, який помер 2 роки тому. Як видно, вибір аксесуара з колекції легендарного дизайнера невипадковий.

Барбара Палвін на домашньому фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Макіяж в повсякденному житті Барбара намагається робити по мінімуму: це чудова можливість для шкіри відпочити після зйомок. Фільтри Палвін також вирішила не використовувати цього разу. А тому виглядала дуже юною. Що ж, натуральну красу не приховаєш!

Раніше Барбара зізнавалася, що надмірна обробка фото - це не її історія. "У мене дуже мало додатків в телефоні. І останнім часом я дуже рідко пишу в соцмережі, тому що сама вирішила тимчасово взяти паузу. А якщо щось пощу, то обходжуся без фільтрів: просто роблю фото і викладаю. Показую себе такою, яка я є".