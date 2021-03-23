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Вона досконала: Кендалл Дженнер в топі і велосипедках підкорила спортивною фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 22:28
Вона досконала: Кендалл Дженнер в топі і велосипедках підкорила спортивною фігурою Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл - єдина з сестер Кардашьян-Дженнер, що побудувала професійну модельну кар'єру. Допомогли їй у цьому як високий зріст, так і худорба, якої не могли похвалитися інші члени династії. Зараз 25-річна зірка все рідше ходить по подіуму, підписуючи тільки найвигідніші контракти.

Також вона активно веде свій блог в мережі Instagram, де щедро ділиться кадрами зі звичайного життя. Новий з них вона присвятила заняттям спортом.

Кендалл показала фото з тренування. На заняття вона вирушила в спокусливому костюмі життєрадісного помаранчевого відтінку: крихітному топі і шортах-велосипедках. Вбрання вигідно підкреслило фігуру супермоделі, над якою вона наполегливо трудиться зі своїм тренером.

Вона досконала: Кендалл Дженнер в топі і велосипедках підкорила спортивною фігурою

Кендалл Дженнер обожнює спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Ранковий воркаут", - написала вона під знімком, яким поділилася у зникаючих сторчз. Так що, на жаль, фолловери не могли прокоментувати даний пост.

Тим не менш, вони високо оцінили її фото, зроблені для останньої колаборації бренду парфумів Кім Кардаш'ян. Фанати називають Кендалл "найкрасивішою", "богинею" і просто "чудовою". Здається, успішна бізнесвумен не прогадала, запросивши молодшу сестру для свого промо.

Раніше ми писали, що Кендалл і Кайлі Дженнер показали яскравий весняний макіяж для найсміливіших.

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