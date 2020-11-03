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Вона ідеальна: Марго Роббі в спокусливій міні-сукні похвалилася пишним бюстом і стрункими ногами

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 19:02
Вона ідеальна: Марго Роббі в спокусливій міні-сукні похвалилася пишним бюстом і стрункими ногами Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)
Автор: Lite

Зірка порадувала фанатів

Марго Роббі, на відміну від своїх численних колег, не така активна в мережі. Актриса рідко ділиться кадрами з повсякденного життя, частіше публікуючи постери і робочі фото. Цього разу голлівудська зірка вирішила зробити виняток, запостив фото в образі для Хеллоуїна. На вечірку знаменитість вбралася в образ однієї з "перчинок".

Вона ідеальна: Марго Роббі в спокусливій міні-сукні похвалилася пишним бюстом і стрункими ногами

Новий образ Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Вбрання в дусі Spice Girls - міні-плаття з британським прапором, розшите паєтками, а також яскраво-червоні ботильйони з латексу на величезних підборах - доповнила укладка і яскравий макіяж в дусі всесвітньо відомого гьорлзбенда. "Spice Up Your Life", - зробила Марго надихаючий і зухвалий підпис.

"Ти зробила цей Хеллоуїн", "Гаряче", "Я закоханий", "Виходь за мене", "Марго, ти просто богиня", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ікона", "Королева", "Дивна", - пишуть шанувальники виконавиці ролі Наомі в "Вовк з Уолл-стріт".

Вона ідеальна: Марго Роббі в спокусливій міні-сукні похвалилася пишним бюстом і стрункими ногами

Марго не дуже активна в мережі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Нагадаємо, раніше Марго Роббі розповіла свої золоті правила, які допомагають їй виглядати на всі сто за будь-яких обставин. Так, голлівудська знаменитість завжди змиває косметику перед сном. Другий б'юті-секрет зірки криється в використанні експрес-засобів. Один з улюблених у актриси - біоцеллюльозні маски, просочені сироватками і активними інгредієнтами. "Поки майстри зайняті моїм волоссям, я тепер сиджу в масці", - зізнається Роббі.

Нагадаємо, раніше свій образ для Хеллоуїна показала ще одна знаменитість - Дженніфер Лопес.

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