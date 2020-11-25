RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вона ідеальна: повністю гола Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом

Автор: Lite

Гаряче!

Дженніфер Лопес - ікона краси і стилю, яка вже багато років радує квітучим зовнішнім виглядом. Співачка стежить за своєю фігурою, не пропускаючи тренувань. І результати говорять за себе! У свої 51 артистка може дозволити собі відверті вбрання, зйомки в спокусливих фотосесіях і сміливі селфі в бікіні. Кілька годин тому вона представила новий гарячий контент.

Нова робота Лопес (відео: instagram.com/jlo)

Дженніфер Лопес опублікувала ролик, який складається з безлічі кадрів, знятих відомим фешн-фотографом Мертом Аласом. Головна родзинка всіх кадрів - зірка позує повністю голою. Камера плавно пересувається по розкішному тілу знаменитості, зупиняючись на всіх його частинах. Виглядає Дженніфер просто чудово. В макіяжі їй зробили акцент на очах, підкресливши бронзовий відтінок шкіри. Коротко підстрижене волосся злегка завили... Очей відвести практично неможливо!

Співачка не стала підписувати знімок, додавши лише багатозначні хештегі про нову музику. Втім, фанати звернули увагу тільки на тіло Дженніфер, засипавши її компліментами і захватами.

До речі, останнім часом зірка часто носить відверті образи, демонструючи тонку талію, пишні груди, шикарні стегна і стрункі ноги. Нещодавно вона з'явилася на червоній доріжці в спокусливому сріблястому костюмі і просто підкорила фанатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дженніфер Лопеспевец