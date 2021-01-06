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Ідеальна фігура: Надя Дорофєєва у відвертому купальнику позує в пікантній позі

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 12:07
Ідеальна фігура: Надя Дорофєєва у відвертому купальнику позує в пікантній позі Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва добре попрацювала в 2020-му році: співачка розпочала сольну кар'єру і стала наставником проекту "Голосу країни", 1+1.

Дорофєєва поділилася фото в стильному вбранні і зізналася, що вона зрозуміла, що рухається в правильному напрямку, адже отримує все більше визнання.

Зараз Надя разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом проводять час на Балі, шикарна природа, купальники, радісні обличчя, відпочинок робить усіх ще гарнішими!

У черговій серії знімків Дорофєєва позує у відвертому тілесного кольору купальнику. Вона сидить в пікантній позі на ґанку в яскравому атмосферному антуражі.

"Nude mood", - написала Надя, іншими словами, "настрій - оголитися!".

Ідеальна фігура: Надя Дорофєєва у відвертому купальнику позує в пікантній позі

Шанувальники, мабуть, вже встигли скучити за відвертим фото в купальнику від своєї улюбленої співачки. Вони засипали її компліментами і пораділи, що у Дорофєєвої поруч є такий чудовий фотограф.

  • Купальник топ
  • Ось вона - ідеальність!
  • Найкраща просто
  • Краса в красивому місці
  • Фігура - просто любов
  • Ідеальна фігура
  • Як можна бути такою красивою?

Ідеальна фігура: Надя Дорофєєва у відвертому купальнику позує в пікантній позіНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

На Балі Надя знову у своєму рідному кольорі волосся, шатенка, до якої звикли шанувальники. Але для нового кліпу Надя перетворилася на блондинку.

Нещодавно Дорофєєва підірвала своїх фанів TikTok-відео: співачка танцює в спокусливому вбранні з палаючими нігтями. Фанати були просто в захваті від такого повороту подій. Не повторювати в домашніх умовах!

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