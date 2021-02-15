Ідеальна пара: Наталія Водянова засипала мережу романтичними фото з коханим чоловіком

Наталя Водянова показала нові фото зі своїм чоловіком Антуаном Арно. Пара позує відразу після розпису, що відбувся в минулому році, незважаючи на пандемію.

Наталя Водянова не залишилася осторонь від найромантичнішого свята в році - 14-го лютого. Модель знайшла кілька зворушливих знімків, які чудово ілюструють, яка гармонія панує в парі.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя і Антуан сидять в розкішному саду на дивані. Обидва одягнені по-літньому легко, але стильно. При цьому на обличчі 38-річної Водянової немає і краплі макіяжу. Модель та її чоловік просто світяться від щастя. І як, виявилося, неспроста.

"Моя сестра @kkusakina зафіксувала цей момент, який, я думаю, говорить голосніше, ніж слова. Я так тебе люблю, моя валентинка навічно", - написала Водянова.

"Це наступного дня після розпису. Пупсики як завжди!", - написала сестра Водянової, розкривши секрет щасливих фото. "Приємно дивитися на Вас... особливо вразила повна відсутність настройки кадру і природність всіх фотографій", "Яка прекрасна пара", "Будьте щасливі сьогодні і завжди", "Дуже чарівно", "Які справжні, щастя вам", "Такі класні і навіть схожі один на одного", "Всім би такого щастя", - приєдналися фолловери зі своїми коментарями.