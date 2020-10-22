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Ідеальна пара: Влад Яма показав гаряче фото зі стрункою напівоголеною дружиною

Новость на русском → Четвер 22 жовтня 2020 21:31
Ідеальна пара: Влад Яма показав гаряче фото зі стрункою напівоголеною дружиною Влад Яма instagram.com/vladyama_official/)
Автор: Lite

Ведучий подякував свою дружину

Влад Яма нещодавно розповів про свої почуття до Наталі Могилевської під час їх участі у "Танцях з зірками". Але у танцюриста і ведучого давно є щаслива сім'я, дружину і сина, яких Влад просто обожнює. На цей раз Яма в своєму Instagram подякував Ліліані зворушливим постом.

Ідеальна пара: Влад Яма показав гаряче фото зі стрункою напівоголеною дружиноюВлад Яма обожнює свою сім'ю (instagram.com/vladyama_official/)

На фото, яке показав Влад, вони з дружиною Ліліаною стоять у звабливому вбранні. Яма - з голим торсом, а Ліліана - у костюмі в дусі кармен, який оголив її ноги і живіт. На висоих підборах і з яскравим макіжем, Ліліана віглядає просто шикарно.

"Люблю, ціную, дякую!..", - лаконічно підписав Влад вдасний знімок.

"Офігенний, обожнюю вас!", "Немає слів, ви - ідеальна пара", "Ви - красива пара, нескінченного щастя вашій родині!", "Протипоказано бути такими класними!", "Дружина-красуня!", - не стримували емоцій шанувальники пари в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно дружина Влада Ями розсекретила принципи виховання сина.

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