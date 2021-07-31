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Ідеальне тіло: Санта Дімопулос вразила шикарною фігурою в бікіні

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Санта Дімопулос після яскравого сімейного відпочинку на Лазурному узбережжі з чоловіком Ігорем Кучеренко, їх дочкою Софією і старшим сином Даніелем вирушила ще потусити на грецький острів Міконос. Зірка поділилася пляжним знімком і вразила ідеальним тілом в бікіні.

Гарячий кадр Санта опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка позувала на піску на тлі моря в бікіні коралового кольору без бретелей. Жаркий лук доповнюють темні окуляри і розпущене волосся.

Дімопулос прийняла ефектну позу, яка демонструє її струнке спортивне тіло у всій красі - не дарма співачка багато часу присвячує спорту.

Санта Дімопулос показала струнку фігуру в бікіні (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Прийми позу", - підписала жаркий знімок Санта.

Підписники знаменитості почали обсипати її компліментами, захоплюючись розкішною фігурою мами двох дітей.

  • Ти чудова
  • Ідеальне тіло
  • Вау! Дуже красиво
  • Ви шикарно виглядаєте!!!
  • Розкішна
  • Фігурно!
  • Красуня!
  • Еталон
  • Сексі лейді
  • Добрий вечір, Санта! У вас просто приголомшлива фігура. Фото супер
  • Мрія, а не фігура! обожнюю!
  • Який неймовірний прес
  • Ти ідеальна

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос зачарувала яскравим фото на відпочинку з дітьми і поскаржилася, що вони занадто швидко ростуть.

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фигураСанта Димопулос