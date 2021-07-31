Ідеальне тіло: Санта Дімопулос вразила шикарною фігурою в бікіні

Українська співачка Санта Дімопулос після яскравого сімейного відпочинку на Лазурному узбережжі з чоловіком Ігорем Кучеренко, їх дочкою Софією і старшим сином Даніелем вирушила ще потусити на грецький острів Міконос. Зірка поділилася пляжним знімком і вразила ідеальним тілом в бікіні.
Гарячий кадр Санта опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Артистка позувала на піску на тлі моря в бікіні коралового кольору без бретелей. Жаркий лук доповнюють темні окуляри і розпущене волосся.
Дімопулос прийняла ефектну позу, яка демонструє її струнке спортивне тіло у всій красі - не дарма співачка багато часу присвячує спорту.
Санта Дімопулос показала струнку фігуру в бікіні (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Прийми позу", - підписала жаркий знімок Санта.
Підписники знаменитості почали обсипати її компліментами, захоплюючись розкішною фігурою мами двох дітей.
Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос зачарувала яскравим фото на відпочинку з дітьми і поскаржилася, що вони занадто швидко ростуть.