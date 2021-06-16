Ідеальні форми при мінімумі зусиль: топ правил харчування Хейлі Бібер

Обкладинки журналів, подіуми, рекламні кампанії, багатомільйонна армія фоловерів в Instagram - знаменитій моделі Хайлі Бібер завжди потрібно бути в ідеальній формі.

Вона розповіла Elle.com, що їсть на сніданок, обід і вечерю, щоб виглядати на всі 100 %. А ще - розсекретила свої правила сяючого зовнішнього вигляду.

Хайлі зізналася, що її модельна фігура - це не тільки гени і праця в спортзалі, а й правильне харчування.

Правило 1. Щодня їсти тільки корисну їжу

Хейлі зізналася, що її щоденна дієта - корисні продукти, фрукти, овочі, багато зелені, корисні жири. Таке харчування відмінно позначається і на фігурі, і на шкірі моделі.

Хейлі Бібер не доводить себе дієтами до знемоги (фото: instagram.com/haileybieber)

Правило 2. Влаштовувати чіт-міли

Але бувають винятки, іноді дівчина влаштовує собі дні, коли можна все - чіт-міли. Наприклад, на відпочинку зірка не мучиться - і може дозволити собі солодке.

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"Чіт-день для мене - це коли перше, чого я захочу, коли прокинуся, те і буду їсти. Це моє правило. Тому, якщо я прокидаюся і хочу млинці, я буду їсти млинці. Якщо я хочу чізбургер на обід або на вечерю, я з'їм його. Навіть якщо мені захочеться картоплю фрі, я собі не відмовлю", - зізналася Хейлі.

Хейлі Бібер теж їсть картоплю, але рідко (фото: instagram.com/haileybieber)

Правило 3. Дотримуватися рутини

У звичайні дні зірка дотримується чіткої системи харчування: їсть в один і той же час, не пропускає ні сніданок, ні обід, ні вечерю.

Сніданок Бібер - це яйця або вівсяника, іноді - смузі.

Обід - найчастіше це салат, риба, овочі на грилі, сендвіч. Хайлі намагається уникати глютену, тому грінки в салаті у зірки ви навряд чи знайдете.

Вечеря - овочі або паста, але теж - безглютенова. Іноді зірка воліє курятини.

Коли Бібер робить десерт, то намагається використовувати мінімум цукру, а то і зовсім намагається обійтися без нього.

Пити багато води - золоте правило знаменитості (фото: instagram.com/haileybieber)

Правило 4. Пити багато води

Вода - основа краси моделі. Хейлі намагається завжди брати пляшку води з собою, хоч в спортзал, хоч на прогулянку.

"Впевнена, що вживання великої кількості води дуже допомагає мені. Я намагаюся випивати пару пляшок протягом дня".