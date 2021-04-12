Він ідеальний батько: Роузі Хантінгтон-Уайтлі про Джейсона Стетхема, материнство та секрети краси

Роузі Хантінгтон-Уайтлі не так часто ділиться особистою інформацією. У своєму блозі модель любить демонструвати за великим рахунком тільки робочі проекти. Але іноді вона робить винятки, запрошуючи шанувальників до діалогу. І тоді вже чесно відповідає на всі питання.

Кілька годин тому Роузі влаштувала нову подібну розмову з фоловерів, розповівши в сторіз блогу Instagram про особисте життя, вагітность, проекти та догляді за собою.

Про Джейсона Стетхема

Про особисте життя моделі шанувальники запитали в першу чергу. Адже спільних фото з Джейсоном Стетхемом Роузі практично не постить. Незважаючи на те, що пара так і не узаконила стосунки, вони разом вже більше 10 років, виховують сина Джека Оскара і живуть душа в душу.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем разом вже майже 11 років (фото: instagram.com/rosiehw)

За словами Роузі, улюблена риса Джейсона для Роузі, що він - чудовий батько. А ось що стосується гумору, то модель впевнена, що більш дотепна вона. "Хоча якщо ви запитаєте у Джейсона, він скаже, що він", - написала модель, знову ж таки, жартома.

Також дівчина зізналася, що її чоловік абсолютно не комплексує через різницю в зрості. "Я безумовно вище його на підборах, але минуло 11 років. Так що я впевнена: він не париться з цього приводу".

Про сина

Модель стала мамою в 2017-му році і цю частину свого життя вважає однією з найголовніших. Роузі розповіла послідовувачам, що її улюблена частина материнства, коли син обіймає її і каже: "Мама, я тебе люблю". Також вона поділилася лайфхаком від безсоння, що часом її турбує з причини маси проектів і занепокоєння про сина. Медитації і читання на ніч відмінно рятують ситуацію.

Роузі зізнавалася, що мріє ще про дітей (фото: instagram.com/rosiehw)

Про догляд за собою та спорт

Не обійшлося і без секретів краси знаменитої британки. Роузі розповіла, що відвідує косметолога раз в 2-3 тижні, також приділяє особливу увагу волоссю і бровам, які завдяки догляду стали набагато густішими.

Що стосується спорту, то модель поєднує відразу кілька різних видів активності. У звичайному житті вона займається 3-4 рази на тиждень, а під час поїздок дає собі повністю розслабитися.

"Я роками тренуюся, займаюся танцями, кардіо - вони дають багато енергії, плюс це дуже весело. Також кілька років тому Джейсон затягнув мене на силові тренування, і я в захваті. Ще люблю пілатес: ідеально, якщо є якісь травми.

Модель резулярно займається (фото: instagram.com/rosiehw)

Про стиль

Багато шанувальників просили повернути рубрику модних аутфітів, і Роузі пообіцяла незабаром підібрати нову колекцію. Також ікона стилю зізналася, що думає про власний бренд одягу. Дівчина показала колекцію взуття, яку розробила для Bottega Veneta. А ще поділилася улюбленими брендами.

Модель планує зайнятися своїм брендом одягу (фото: instagram.com/rosiehw)