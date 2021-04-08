Толстовка і укорочені брюки: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала кремовий total look на кожен день

Роузі Хантінгтон-Уайтлі повернулася до активного життя в мережі Instagram. І своїх продуманих до дрібниць надихаючих образів.

Новий пост зірка подіумів присвятила образу на кожен день. Довівши тим самим, що світлі відтінки підійдуть для цього просто бездоганно.

Роузі обожнює всі світлі відтінки від білого до кремового. І цього разу вона не стала змінювати традиції, склавши повсякденний аутфіт на основі бавовняної толстовки оверсайз, а також укорочених спортивних штанів. Доповнили їх босоніжки на товстій підошві гірчичного кольору. Аксесуари ікона стилю вибрала лаконічні і практично непомітні, але вони, як завжди, зіграли важливу роль в загальному вигляді супермоделі.

Новий образ Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосся вона зібрала в пучок на потилиці, макіяж образа з бронзатором і сяйвом освітлення на бездоганній шкірі, а також чітко промальованими бровами. До речі, Роузі стала носити більш широкі брови, практично повністю зберігши природну форму. Цей тренд закріпився в рядах модниць всієї планети, беремо до уваги!

Шанувальники оцінили як стиль британки, так і її б'юті-перевтілення. "Ти буквально найкрасивіша на планеті", "Ці брови", "Вібрації чистоти", - не можуть намилуватися фанати.