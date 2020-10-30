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Грайливий настрій: Наталя Могилевська в сукні з відвертим декольте готується до Хеллоуїн

Новость на русском → П'ятниця 30 жовтня 2020 12:48
Грайливий настрій: Наталя Могилевська в сукні з відвертим декольте готується до Хеллоуїн Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Співачка обожнює перевтілюватися

Наталя Могилевська обожнює змінювати образи й перевтілюватися і на сцені, і в житті. Так нещодавно зірка показала, що не боїться експериментів із зовнішністю, перефарбувавшись у яскраву блондинку. Наталія щедро ділиться з шанувальниками сонячними знімками, часто - пікантними.

От і цього разу Наталія опублікувала в Instagram фото в стильному плаття-халат з відвертим декольте, яке прикриває розсип прикрас, золоті кулони відмінно поєднуються з новим кольором волосся. Наталя перебуває у піднесеному настрої і радісно посміхається в камеру.

Грайливий настрій: Наталя Могилевська в сукні з відвертим декольте готується до ХеллоуїнГрайливий настрій: Наталя Могилевська в сукні з відвертим декольте готується до ХеллоуїнНаталя Могилевська в грайливому настрої (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"А ви готуєтеся до Хелловіну? Обожнюю приміряти образи. Особливо характерні... Настрій у мене сьогодні грайливий. Передчуваю, що вихідні будуть яскраві і насичені", - написала Наталя під гарячими знімками.

"Красуня, як завжди", "Прекрасна", "Розкішна, як завжди", "Ми тебе любимо", "Наташа, яка ви красива", "Шикарні ноги, Наталя", "Про Наталя, яке гарне фото!", - засипали компліментами зірку фолловери, в більшості відповівши, що святкувати не збираються.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розсекретила, з ким провела відпустку: зробили касу готелю.

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