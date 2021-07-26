Ікона краси: 52-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішною фігурою в бікіні

У день свого 52-річчя Дженніфер Лопес опублікувала серію фото, зроблених на розкішній яхті. Зірка позує в купальнику цегляного відтінку з дрібним принтом, а також парео з квітковим візерунком. Доповнюють образ босоніжки на високих підборах і платформі, капелюшок, а також маса золотих прикрас.

Дженніфер Лопес офіційно з Беном (фото: instagram.com/jlo)

На першому плані в пості - розкішне тіло знаменитості: залізний прес, стрункі ноги, точені руки вкотре захопили мережу. "Ікона", "Ця жінка! ", "Королева", - пишуть фанати. Але головний сюрприз очікував шанувальників в кінці - на останньому знімку Лопес постала з Беном Аффлеком. Пара ніжно цілується, не приховуючи своїх почуттів.

"52, що ви зі мною робите", - написала Дженніфер під постом. Пост зібрав понад 8 мільйонів лайків, що можна назвати рекордом для співачки.