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Ікона стилю з дитинства: Вікторія Бекхем показала, як одягалася в 13 років

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Великобританія, П'ятниця 27 серпня 2021 18:26
Ікона стилю з дитинства: Вікторія Бекхем показала, як одягалася в 13 років Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем завжди обожнювала собак. І це підтверджує її новий пост в мережі Instagram.

Спеціально для своїх фанатів британська ікона стилю знайшла знімок, на якому позує в юному віці зі своїм улюбленцем. Дуже мило!

"Трохи ретро-моментів на честь #InternationalDogDay! У 13 років з собакою Бембі в шикарних banana clips (вони повернулися, вірно? Я завжди була законодавицею моди). А потім на виставці собак Goffs Oak, я була на шляху в Крафтс, перш ніж Spice Girl з'явилися на моєму шляху", - написала Вікторія.

Ікона стилю з дитинства: Вікторія Бекхем показала, як одягалася в 13 роківІкона стилю з дитинства: Вікторія Бекхем показала, як одягалася в 13 роківВікторія Бекхем у 13 років (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виглядає Вікторія мило і стильно. На першому фото вона одягнена в блідо-рожевий топ з ажурними вирізами з боків. Образ дівчинки доповнили білий годинник і кілька шпильок, які якраз повернулися в моду. Другий знімок демонструє Вікторію в не менш модних зараз шортах, які вона доповнила топом, трендовими нині намистом і браслетами.

"Занадто мило!", "Вікторія, я вас обожнюю", "Це так чарівно", - захоплюються фанати.

До слова, 10-річна дочка Вікторії і Девіда Бекхем росте такою ж модницею, як і мама. Дівчинка любить одягатися в розкішні сукні з маминої колекції. А ось у звичайному житті Харпер Севен обирає звичайні речі для дітей її віку. Трикотажні топи, худі, джинси, шорти і кросівки - основа її гардеробу на кожен день.

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