Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
Instagram - візуальна соцмережа, і якщо хочеться, щоб твої фото потрапляли в рекомендації, вони повинні бути яскравими, а ще - мають відображати тренди.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram назвала 5 трендів, якими можна надихнутися - і, при бажанні, повторити їх для своїх фото.
Не забуваємо, що тренди - це не рекомендація до дії. Ви завжди можете слідувати своїм уявленням про прекрасне.
Макіяж в шоколадний тонах - в трендах (фото: instagram.com/hoskelsa)
Топ-5 найактуальніших трендів Instagram
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Макіяж в ніжно-шоколадній гамі - дуже смачно, стримано і акуратно.
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Техніка "крила", нанесені лайнером або тінями, - єдиний акцент на обличчі!
- Кольорові стрілки на нижньому столітті-цікава альтернатива класичним стрільцям
- Лавандові тіні - вибирайте більш насичений і глибокий відтінок, щоб не створювати ефект хворої / нездорової людини.
- Нігті у формі "стилет" - один з найбільш спірних, але разом з тим, наймасовіший тренд Instagram. Тут працює правило"чим довше і гостріше нігтьова пластина, тим крутіше".
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Нігті в тренді - найрізноманітніші, хоч короткі, хоч довгі (фото: instagram.com/hoskelsa)
5 трендів Instagram, які легко повторити: приклади луків
- Лавандові тіні
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Стрілки-крила
- Кольорові стрілки
- Пастельно-шоколадна гамма макіяжу
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- Нігті у формі стилет
Тренди макіяжу в соцмережах (фото: instagram.com/faila_spb)
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