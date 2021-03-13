Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику і розповіла про відпочинок з малюком
Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова вперше після народження другої дитини вирушила на відпочинок за кордон. Відпустка в Єгипті вийшла сімейною, адже артистка взяла з собою чоловіка, старшу доньку Валерію, 5-місячного сина Домініка і одну з бабусь.
Зірка "Танців з зірками" поділилася у своєму Instagram яскравими фото з Шарм-ель-Шейху. Вперше після пологів вона показала свою фігуру в купальнику, а також розповіла, як малюк переніс переліт і акліматизацію.
Ілона з рідними зупинилися в розкішному 5-зірковому готелі на березі Червоного моря. При цьому на курорті зірка не тільки насолоджується відпочинком, релаксом в басейні і сімейними прогулянками, але і активно займається спортом, повертаючи форму після пологів. І це їй цілком вдається, що можна побачити на яскравому знімку, на якому Гвоздьова позує в купальнику.
Хореограф зображена сидячою на гойдалці на тлі моря. На ній блакитний роздільний купальник і кепка, а фігура знаменитості вже виглядає досить підтягнутою.
"Поки в Києві зима, хочу поділитися з вами своїм літом..." - підписала кадр Ілона.
Також вона опублікувала чарівне фото маленького Домініка, який сидить в колясці й задоволено усміхається. Гвоздьова зазначила, що хотіла відзначити 5-й місяць життя сина в іншій країні. Малюкові виповнилося п'ять місяців 11 березня.
Зірка розповіла, як дитина перенесла переліт і адаптацію до нового клімату. За словами задоволеної мами, їм пощастило, адже Домінік майже весь час спав.
"Перша подорож за кордон. Адаптація, плюси і мінуси.
Плюси:
- проходження митного контролю і всю метушню в аеропорту він спав
- переліт практично теж весь спав, зрідка прокидаючись
- посадку і приземлення переніс як справжній чоловік без сліз і істерик
- від аеропорту до готелю був індивідуальний трансфер, що забезпечило більший комфорт і зменшив стрес прибуття
- дуже полюбив водні процедури
- свіже повітря позитивно позначилася на нічному сні, прокидається всього 2 рази", - поділилася Ілона
Ілона Гвоздьова поділилася яскравими фото з сімейного відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Втім, не обійшлося і без деяких мінусів.
"Мінуси:
- перший день після прильоту був настільки насичений, що дитина не впоралась з емоціями і багато плакала
- перший час лякала нова картинка перед очима і наявність людей ( особливо в їдальні)
- прогулянки з коляскою нам поки не дуже цікаві, довго не любимо перебувати в ній і тому більшу частину часу проводимо на руках", - розповіла зірка
"Поки не ясно, як пройде переліт назад, але в цілому можна сказати бойове хрещення пройдено, ми щасливі", - підсумувала танцівниця.
У коментарях користувачі мережі бажають сімейству відмінного відпочинку, захоплюються фігурою мами двох дітей та розчулюються знімку з маленьким Домініком.
Нагадаємо, що син Ілони Гвоздьової Домінік народився 11 жовтня 2020 року, незабаром після того, як хореограф покинула шоу Танці з зірками. Через три місяці малюка охрестили в храмі Києва.