Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та Єфросиніною

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча весело відсвяткувала свій день народження - 12 вересня їй виповнилося 38 років. З такої нагоди зірка влаштувала галасливий дівич-вечір, на який запросила тільки близьких подруг - серед зіркових гостей були Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк, Анна Андрейчук та інші.

Фото і відео зі свята теледіва поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Для подруг Катя організувала фуршет на розкішній білосніжній яхті, яка плавала по Дніпру.

Після веселої водної екскурсії компанія причалила на острів, де їх вже чекав пікнік. Прямо на піску накрили щедрий стіл, а замість стільців для гостей облаштували зручні місця з подушками.

Зазначимо, що Осадча та її гості дотримувалися білого дрес-коду. Так, іменинниця вибрала стильний білий костюм - широкі штани з жилеткою, які доповнила капелюхом-кепкою.

Вона виклала пару кадрів на своїй сторінці і подякувала всім за привітання.

"Дякую всім за привітання, стільки приємних слів мені прислали та сказали особисто, що просто не маю права не виконати все! Дякую", - написала ведуча.

Катя Осадча на своє 38-річчя влаштувала прогулянку на яхті і пікнік з подругами (фото: instagram.com/kosadcha)

Атмосферним знімком з пікніка поділилася і Настя Каменських.

"Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло і добре. Спасибі близьким за це", - зазначила співачка.

Настя Каменських погуляла на дні народження Каті Осадчої (фото: instagram.com/kamenskux)

Дивіться відео, як Катя Осадча відсвяткувала свій 38-й день народження