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Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та Єфросиніною

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Києва, Понеділок 13 вересня 2021 11:34
Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та Єфросиніною Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча весело відсвяткувала свій день народження - 12 вересня їй виповнилося 38 років. З такої нагоди зірка влаштувала галасливий дівич-вечір, на який запросила тільки близьких подруг - серед зіркових гостей були Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк, Анна Андрейчук та інші.

Фото і відео зі свята теледіва поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Для подруг Катя організувала фуршет на розкішній білосніжній яхті, яка плавала по Дніпру.

Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та ЄфросиніноюІменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та ЄфросиніноюІменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та Єфросиніною

Після веселої водної екскурсії компанія причалила на острів, де їх вже чекав пікнік. Прямо на піску накрили щедрий стіл, а замість стільців для гостей облаштували зручні місця з подушками.

Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та ЄфросиніноюІменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та ЄфросиніноюІменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та Єфросиніною

Вона виклала пару кадрів на своїй сторінці і подякувала всім за привітання.

"Дякую всім за привітання, стільки приємних слів мені прислали та сказали особисто, що просто не маю права не виконати все! Дякую", - написала ведуча.

Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та ЄфросиніноюІменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та Єфросиніною

Катя Осадча на своє 38-річчя влаштувала прогулянку на яхті і пікнік з подругами (фото: instagram.com/kosadcha)

Атмосферним знімком з пікніка поділилася і Настя Каменських.

"Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло і добре. Спасибі близьким за це", - зазначила співачка.

Іменинниця Осадча влаштувала веселий дівич-вечір з Каменських, Астаф'євою та ЄфросиніноюНастя Каменських погуляла на дні народження Каті Осадчої (фото: instagram.com/kamenskux)

Дивіться відео, як Катя Осадча відсвяткувала свій 38-й день народження

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Горбунов і Осадча назвали меншого сина Данилом.

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