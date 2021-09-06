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Маю повне право: Наталія Могилевська зробила зізнання про своє схуднення

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Понеділок 06 вересня 2021 09:57
Маю повне право: Наталія Могилевська зробила зізнання про своє схуднення Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Ольвія Агаркова

Наталя Могилевська намагається не приспускати гучні світські події. Наприклад, її крайнім виходом у світ стало відвідування Ukrainian Fashion Week. А ось до Дня знань артистка підготувала для фанів особливий подарунок – показала архівне дитяче фото і розповіла про свої приховані таланти. Так, зірка завжди була активною і цілеспрямованою, домагалася задуманого і не зупинялася на досягнутому.

На сторінці в Instagram Наталя показала щасливе фото із зірковою подругою і зробила зізнання про своє схуднення.

Наталя позувала в компанії зіркового фітнес-тренера і експерта зі схуднення Аніти Луценко. Співачка вийшла в світ в ніжно-блакитному трені з трендовою сумочкою pouch (або сумка-пельмень). Аніта одягалася в лляний білосніжний піджак і тримає в руках букет.

"Людина, через яку я мало не залишилася лисою. Пам'ятаєте наш челендж з Анітою? Ми посперечалися, що якщо я не схудну, то поголюся налисо. Я рада, що у мене все вийшло. І ще більше рада, що зустріла Аніту в хорошій формі. Я не тільки не набрала, але і ще більше схудла після нашої останньої зустрічі. Маю повне право похвалити себе за це досягнення", - підписала артистка.

Маю повне право: Наталія Могилевська зробила зізнання про своє схуднення

Наталя та Аніта зустрілися на світському заході (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дійсно, ще влітку Наталя посперечалася з Анітою, що до певної дати схудне на заплановану кількість кг. Наталя ледь не програла суперечку, тому їй довелося трішечки схитрувати. Але зупинятися на досягнутому вона не збиралася, тому до Дня Незалежності показала ще більш блискучі результати.

Звичайно ж, шанувальники пам'ятали про челлендж артистки і зіркового фітнес-тренера, і похвалили Наталію за цілеспрямованість і витримку.

  • Крутяшки
  • Розумниці, красуні, таланти
  • Дві красуні
  • Ви велика молодець і все у Вас вийти
  • Які красиві

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, чи вірить у гороскопи і чи прислухається до рекомендацій астрологів.

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