Імунітет не впорався: вагітна дружина Павліка сполошила мережу зізнанням про хворобу

Вагітна дружина Віктора Павлика, 26-річна Катерина Репяхова зізнається, що провела вагітність активно - вона кілька разів літала на відпочинок, багато подорожувала і вела звичний спосіб життя. Майбутня мама впевнена: вагітність – це не хвороба, а благодатний стан жінки. Тільки на останніх тижнях Катерина вирішила зменшити оберти за наполяганням свого лікаря, але тут трапилася неприємність - дружина співака прихворіла.

Так, тиждень тому Катерина злягла з застудою. Дівчина вважає, що псталося це з необережності.

"Застуда на 39 тижні вагітності. Це те, чого я ніяк не очікувала. Скажу чесно, до 39 тижня я думала, що ось-ось народжу і якось розслабилася на рахунок свого здоров'я. Зараз я чітко розумію, де і коли я застудилася. Того дня я холодно одяглася і перемерзла. Звичайно ж, мій організм зараз все віддає Мишку і мій імунітет не впорався. Сьогодні рівно 40 тижнів. Я відчуваю себе вже добре", - запевнила дружина артиста.

Катерина зізналася, що застудилася на останніх тижнях вагітності (instagram.com/repyahovakate)

Також вона уточнила, з якими симптомами зіткнулася. "Ніс заклало вже після сильного кашлю і болю в горлі. Але заклало так, як ніколи - нічого не допомагало, крім судинозвужувальних. Це було жахливо", - зізналася Катерина.