Можу почати народжувати в будь-який момент: дружина Павліка зізналася, як проходить її вагітність

Дружина Вікора Павлика, Катерина Репяхова готується стати мамою - пара чекає появи на світ синочка Михайло. Причому це ім'я вибрав сам музикант ще задовго до того, як дізнався стать малюка. Дівчинку він назвав би Михайлиною. Активна Катерина багато подорожувала під час вагітності і ділилася з підпиниками свого фотоблогу подробицями приватного життя.

Так, на сторінці в Instagram вона показала яскраві знімки з Одеси і зробила зізнання про те, як протікає її вагітність

На вікенд Катерина і Віктор вирушили в гостинну Південну Пальміру. Дружина музиканта не втрималася від барвистих знімків на березі моря і зізналася, що сімейні вихідні пари сміливо можна було назвати ідеальними.

Катерина показала яскраве фото з Одеси (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Подорож на 36 тижні. Зміна обстановки - це дуже важливо. Хоч термін і не маленький, але не пошкодувала ні секунди, що ми поїхали. Єдине, всі туалети по дорозі були моїми. Але це дрібниці в порівнянні з величезною кількістю позитивних емоцій", - зізналася дружина артиста.

Також вона заявила, що за рекомендацією свого лікаря після 37 тижня не буде відправлятися в дпоїздки на далекі відстані, а під час вагітності практично ні в чому не відмовляє, але до всього підходить розумно.

Катерина підкреслила, вагітність - це не хвороба, а стан душі, тому не варто жорстко себе обмежувати.

Катерина під час вагітності не надто себе обмежувала, але дотримувалася порад лікаря (фото: instagram.com/repyahovakate)

"37 тижнів на носі! Можу почати народжувати в будь-який момент. Я отримую задоволення від вагітності: п'ю каву( в міру), приймаю ванну (у мене немає протипоказань), їжджу в подорожі, літала (до дозволеного терміну)", – зазначила вона.