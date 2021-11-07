Дуже "цікавий" період: дружина Бабкіна заінтригувала зверненням до чоловіка з особливого приводу

Сніжана і Сергій показала рокерський family look в косухах. Вони посміхаються на камеру, позуючи в променях сонячного світла.

Сніжана Бабкіна привітала чоловіка з днем народження (instagram.com/snezhana_babkina)

"Ти - людина-магніт! Магніт для захоплених поглядів, яскравих посмішок, внутрішньої радості з нотками ностальгії. Магніт для справжніх почуттів, споріднених душ, космічних емоцій! Магніт для глибоких, чесних, люблячих людей! Магніт для важливих періодів і глибоких дослідів!"- мудро зазначила Сніжана.



"Зараз у тебе/у нас дуже "цікавий", важливий період! Я хочу, щоб ти вийшов з нього переможцем! Нехай таким безмежним, як моя віра в тебе, буде твоє Здоров'я, Щастя, Натхнення, Внутрішня радість і Сила духу!"- залишила вона зворушливе послання для чоловіка-іменинника.

На сторінці самого Сергія з'явився колаж з його фото, починаючи з 2005 і до цього року – на знімках наочнго видно, як змінювався образ музиканта. Виявилося, що такий традиційний сюрприз на день народження для артиста в таємниці від нього приготувала його команда.

Сергія оригінально привітала його команда (фото: instagram.com/babkin_official)

"У нас є традиція! Щороку, 7 листопада, в таємниці від СБ, ми викладаємо ось таке фото! І нехай таких фоток буде ще мінімум 70! Сергій, Будь! Безмежно Любимо!"- свідчить підпис під колажем.