Інтимні таємниці Мішиной, перше селфі Міддлтон і стал здоров'я Бабкіна: топ гучних новин тижня

Якими головними новинами радували і журили публіку знаменитості, читайте в нашому матеріалі.

Кейт Міддлтон підірвала мережу першим в історії королівської сім'ї селфі

Кейт Міддлтон завжди була прогресивною, і вкотре продемонструвала своє вміння відповідати світовим трендам. Дружина принца Уільяма напередодні Тижня психічного здоров'я дітей, яка стартувала сьогодні, 1-го лютого, зробила перше в історії королівської сім'ї селфі. Відео в режимі такої зйомки вона записала під час прогулянки по заміській території їхнього будинку в Норфолку. Також привернув увагу преси зовнішній вигляд багатодітної мами. Кейт вибрала простий і стильний образ, який знову підкреслив бажання герцогині бути "ближче до народу".

Кейт Міддлтон на першому селфі (фото: скрін instagram.com/kensingtonroyal)

Сергій Бабкін розповів про стан здоров'я

Музикант Сергій Бабкін зіткнувся з серйозним випробуванням. У нього діагностували рідкісне захворювання очей, яке вимагає термінового хірургічного втручання. Операція запланована на 5-е лютого, і проводити її будуть в Австрії. Зараз знаменита родина тримає шанувальників в курсі всіх подій, повідомляючи за допомогою мережі Instagram усі найдрібніші подробиці. Так, за останніми даними, причиною хвороби став вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі. "...Ми поїхали до кращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Він нам пояснив, що нирки - орган "тихий", який терпить до останнього, але в будь-який момент може статися виплеск. Щоб цього уникнути, раз у році, особливо людям після 30-ти, потрібно робити очищення себе", - пояснила шанувальникам дружина Сергія Сніжана.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Коханий Ксенії Мішиной видав їх інтимні таємниці

Ксенія Мішина та Олександр Эллерт все ще на слуху, незважаючи на те, що шоу "Холостячка" давно підійшло до завершення. Пара повсякчас підігріває інтерес публіки своїми заявами і витівками. Цього разу коханий актриси влаштував для своїх фоловерів Instagram-stories онлайн-інтерв'ю, де відповів на масу каверзних запитань. Одне з них торкнулося інтимних відносин знаменитостей. Так, Эллерта запитали, яка актриса в ліжку. Він сказав, що питання некоректне, але вирішив пожартувати і сказав: "Зручна". А потім поспішив реабілітуватися, сказавши: "Приголомшлива!". Найсексуальнішою частиною своєї дівчини він вважає ніс. У свою чергу, Ксенія розповіла, що її найбільше бісить в обранцеві: коли у нього скривджене обличчя. А він зізнався, що дратується, коли Ксенія ходить і повторює: "Я погладшала, я жирна, я товста".

Чоловік Ксенії Мішиной видав її інтимні таємниці (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Дан Балан заінтригував можливим поверненням на "Голос країни"

Шоу "Голос країни 2021" стартувало 24 січня і вже стало одним з найбільш обговорюваних на просторах мережі. Для глядачів підготували масу нововведень. Черговий сезон проходить під слоганом "Перезавантаження", і це торкнулося всього. Організатори прибрали "кнопку блокування", обрізали відео, що викладають в інтернет, і додали "радників тренерів на нокаути". Не менше інтриги викликав і зірковий склад.

Важливим питанням для фанатів було, чи повернуть Дана Балана, і ось завіса таємниці відкрилася. Юрій Горбунов та Катя Осадча опублікували в Instagram селфі з Даном Баланом, натякнувши на його швидку появу. В якій якості Дан з'явиться на шоу: виступить на сцені чи буде допомагати тренерам - Наді Дорофєєвої, Тіни Кароль, Олега Віннику і Дімі Монатику - поки незрозуміло. Але, швидше за все, це станеться вже 7-го лютого.

Дан Балан знову порадує появою на шоу (фото: instagram.com/danbalan)

Також ми писали, що Надя Дорофєєва розплакалася в другому прямому ефірі проекту.