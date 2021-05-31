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Ірина Шейк в облягаючому міні захопила розкішною фігурою

Автор: Lite

Ірина Шейк стала все частіше показувати у своєму блозі гарячі домашні ролики і фото.

На новому з них вона приміряла образ жінки-вамп.

Ірина Шейк одягнена в чорну сукню-майку, яка акцентувала увагу на грудях. Доповнили лук золоте кольє, а також сережки у вигляді метеликів. Макіяж однієї з найпопулярніших моделей в світі зробили з томними smoky, а зачіску - з довгими структурними локонами.

Шейк записала короткий ролик, на якому грає з волоссям, дивлячись в камеру спокусливо і загадково. Ірина не стала говорити, для чого їй робили такий образ. Але її зовнішній вигляд просто заворожив фоловерів.

Ірина Шейк у новому відео (фото: instagram.com/irinashayk)

"Вау", "Жінка-ваімп", "Принцеса", "Найкрасивіша", "Це нереальна краса", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель обожнює навіть на прогулянки вибирати стильні образи. На вулицях Нью-Йорка красуня вже показала масу незвичайних і стильних луків.

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